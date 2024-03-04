Пасажири відсудили в авіакомпанії $1 млрд після того, як під час польоту вилетіли двері

Троє пасажирів намагаються отримати величезну компенсацію від двох компаній за "травматичний досвід".

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Подружжя з Портленда (США), що летіло рейсом Alaska Airlines, на борту якого в середині польоту вилетіла заглушка дверей, подало до суду на туристичну компанію на суму 1 мільярд доларів. Про це пише Daily Star.

Аманда Стрікленд та її коханий Кайл Рінкер летіли в Онтаріо, штат Каліфорнія, 5 січня, коли просто поруч із ними стався інцидент. Тепер вони та ще одна людина намагаються отримати величезну компенсацію від Alaska Airlines і Boeing за свій нібито травматичний досвід.

Подружжя зазначає, що їхнє життя повністю змінилося після того, як на початку року вони летіли рейсом 1282.

"Мені здається, не минуло й дня, щоб ми не думали про це", — сказала американка.

Пара сиділа неподалік від 15-річного підлітка, з якого зірвало верхню частину одягу, коли вилетіли двері й в літак увірвався сильний вітер. За їхніми словами, у повітрі було так холодно і гамірно, що вони нічого не чули й просто обіймали одне одного, чекаючи приземлення.

"Усе це було так напружено. Ми не чули нічого з того, що відбувалося. Ми відчували тільки повітря і чули, як воно проноситься повз", — додала Аманда.

Пара сиділа неподалік від 15-річного підлітка, з якого зірвало верхню частину одягу, коли вилетіли двері Фото: SWNS

Їхній адвокат Джонатан Джонсон розповів, що попереджувальні знаки були ще до зльоту літака.

"Проблема з Alaska, на цьому конкретному літаку в них було кілька попереджень, попереджень про моніторинг тиску повітря. Насправді я думаю, вони говорили, що цей літак не може літати над водою", — сказав він.

Юрист також згадав, що у Boeing можуть бути проблеми, тому що вони не завжди виробляють свої деталі.

Наразі Національна рада з безпеки на транспорті проводить розслідування Фото: SWNS

Причина жахливого випадку, коли в літаку Alaska Airlines, що летів на висоті 5 кілометрів, у середині польоту вилетіли двері, стала відома через кілька тижнів після події. У той час офіційні особи підтвердили, що ситуація була б трагічною, якби два найближчі місця були зайняті, але, завдяки щасливому випадку, цього не сталося.

Пізніше офіційні особи, які проводили розслідування, вирішили, що причиною відриву частини літака під час набору висоти могла стати неробоча заглушка дверей.

Стрікленд і Рінкер кажуть, що хочуть, щоб хтось відповів за те, що з ними сталося, і щоб подібне більше ніколи не повторилося. Справу, до якої були залучені десятки пасажирів, що перебували на борту літака, наразі розслідує Національна рада з безпеки на транспорті. Коли саме її буде завершено, невідомо.

Раніше Фокус повідомляв, що колишній пілот ВПС у 102 роки знову підняв винищувач у небо. Джек Хеммінгс провів у повітрі близько 20 хвилин, пілотуючи літак часів Другої світової війни. Раніше чоловік уже виконував фігури вищого пілотажу заради збору коштів для гуманітарної авіакомпанії MAF.

Також стало відомо, що незадоволені пасажири почали громити аеропорт через скасування рейсу. Люди, які очікували на свій політ, напали на обслуговуючий персонал і завдали шкоди дорогому обладнанню. Їхній рейс затримали на цілу добу, а потім і зовсім скасували.