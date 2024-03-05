Лежали у всіх на виду: студент знайшов $135 тисяч і здав їх у поліцію (фото)

Хосе Нуньєс Романіс помітив поліетиленовий пакет, наповнений готівкою, який лежав у всіх на виду. За його словами, йому й на думку не спадало залишити щось зі знайдених грошей собі.

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Студенту Хосе Нуньєсу Романісу зі США було 19 років, коли він, купуючи дідусеві нові шкарпетки, виявив на тротуарі великий пакет із грішми, що лежав у всіх на виду. Хлопця назвали героєм за те, що він зателефонував у поліцію і віддав 135 000 доларів (понад 5 млн гривень) співробітникам поліції. Про цю історію згадує британський таблоїд Daily Star.

Хосе довелося прийняти непросте рішення після того, як він виявив біля банкомата величезну суму грошей.

Студенту факультету кримінального правосуддя з Нью-Мексико, було 19 років, коли він спробував внести гроші, щоб купити своєму дідусеві шкарпетки у 2020 році. Однак хлопець помітив поліетиленовий пакет, наповнений готівкою, який залишився без нагляду.

"Коли я вперше побачив його, то кілька секунд дивився на нього, не знаючи, що робити. Я був дуже приголомшений. Я ніколи не бачив стільки грошей", — розповідав Хосе 2020 року.

У пакети були купюри по 20 і 50 доларів США Фото: Albuquerque Police Department

Помітивши бирку, на якій було написано, що в сумці знаходиться 60 000 доларів (2,3 млн гривень) у 20-доларових купюрах, американець вирішив зателефонувати в поліцію, а не забирати купюри. Пізніше співробітники правоохоронних органів нарахували в сумці ще 75 000 доларів (2,8 млн гривень) у 50-доларових купюрах.

"За 21 рік роботи я бачив багато чого, але цей випадок був унікальним і новим для департаменту і міста. Думаю, це найбільша сума грошей, знайдена і повернута в Альбукерке", — сказав тоді офіцер Саймон Дробік.

За словами самого Хосе, йому й на думку не спадало залишити щось зі знайдених грошей собі. Спочатку хлопець думав зателефонувати за номером, зазначеним на бічній стороні банкомата, але в підсумку вирішив викликати поліцію.

Хосе запросили на зустріч із мером Альбукерке та начальником поліції Фото: Albuquerque Police Department

Пізніше представники поліції повідомляли, що підрядник хотів покласти гроші на рахунок за допомогою банкомату, але помилково залишив їх на тротуарі. За кілька днів Хосе запросили на зустріч із мером Альбукерке і начальником поліції, на якій були присутні більше ніж 50 осіб. Офіцер Дробик дізнався, що він вивчає кримінальне правосуддя, і запропонував хлопцеві подати заяву про прийом на роботу в департамент.

"Я з дитинства хотів стати слідчим на місці злочину або детективом у поліції. Я вже вирішив, що буду цим займатися", — говорив тоді Хосе.

Раніше Фокус повідомляв, що дружина мільярдера дотримується незвичайних правил, які придумав для неї чоловік. Софія Кралов ділиться зі своїми підписниками своїм розкішним і пишним життям. Жінці не дозволяють займатися домашніми справами, оскільки її чоловік вважає, що це робота для прислуги, але є й інші вимоги.

Також стало відомо, що чоловік заявив дружині, що має право на половину її зарплати. Пара прожила в шлюбі 12 років і в них був спільний рахунок, хоча довгий час заробляв тільки чоловік. Згодом їхні діти підросли і жінка вирішила повернутися на роботу, щоб витрачати гроші тільки на себе.