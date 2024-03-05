Лежали у всех на виду: студент нашел $135 тысяч и сдал их в полицию (фото)

Хосе Нуньес Романис заметил полиэтиленовый пакет, наполненный наличными, который лежал у всех на виду. По его словам, ему и в голову не приходило оставить что-то из найденных денег себе.

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Студенту Хосе Нуньесу Романису из США было 19 лет, когда он, покупая дедушке новые носки, обнаружил на тротуаре большой пакет с деньгами, лежащий у всех на виду. Парня назвали героем за то, что он позвонил в полицию и отдал 135 000 долларов (более 5 млн гривен) сотрудникам полиции. Об этой истории вспоминает британский таблоид Daily Star.

Хосе пришлось принять непростое решение после того, как он обнаружил у банкомата огромную сумму денег.

Студенту факультета уголовного правосудия из Нью-Мексико, было 19 лет, когда он попытался внести деньги, чтобы купить своему дедушке носки в 2020 году. Однако парень заметил полиэтиленовый пакет, наполненный наличными, который остался без присмотра.

"Когда я впервые увидел его, то несколько секунд смотрел на него, не зная, что делать. Я был очень потрясен. Я никогда не видел столько денег", — рассказывал Хосе в 2020 году.

В пакеты были купюры по 20 и 50 долларов США Фото: Albuquerque Police Department

Заметив бирку, на которой было написано, что в сумке находится 60 000 долларов (2,3 млн гривен) в 20-долларовых купюрах, американец решил позвонить в полицию, а не забирать купюры. Позже сотрудники правоохранительных органов насчитали в сумке еще 75 000 долларов (2,8 млн гривен) в 50-долларовых купюрах.

"За 21 год работы я повидал многое, но этот случай был уникальным и новым для департамента и города. Думаю, это самая большая сумма денег, найденная и возвращенная в Альбукерке", — сказал тогда офицер Саймон Дробик.

По словам самого Хосе, ему и в голову не приходило оставить что-то из найденных денег себе. Сначала парень думал позвонить по номеру, указанному на боковой стороне банкомата, но в итоге решил вызвать полицию.

Хосе пригласили на встречу с мэром Альбукерке и начальником полиции Фото: Albuquerque Police Department

Позже представители полиции сообщали, что подрядчик хотел положить деньги на счет с помощью банкомата, но по ошибке оставил их на тротуаре. Через несколько дней Хосе пригласили на встречу с мэром Альбукерке и начальником полиции, на которой присутствовало более 50 человек. Офицер Дробик узнал, что он изучает уголовное правосудие, и предложил парню подать заявление о приеме на работу в департамент.

"Я с детства хотел стать следователем на месте преступления или детективом в полиции. Я уже решил, что буду этим заниматься", — говорил тогда Хосе..

Ранее Фокус сообщал, что жена миллиардера соблюдает необычные правила, которые придумал для нее муж. София Кралов делится со своими подписчиками своей роскошной и пышной жизнью. Женщине не разрешают заниматься домашними делами, так как ее муж считает, что это работа для прислуги, но есть и другие требования.

Также стало известно, что мужчина заявил жене, что имеет право на половину ее зарплаты. Пара прожила в браке 12 лет и у них был общий счет, хотя долгое время зарабатывал только мужчина. Со временем их дети подросли и женщина решила вернуться на работу, чтобы тратить деньги только на себя.