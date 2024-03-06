Умілий у своїй справі: талановитий актор заробляє на життя, прикидаючись жебраком (фото)

Лу Цзінган носить порвані лахміття, ходить із брудним обличчям і вміло випрошує гроші в туристів, які хочуть допомогти бідняку.

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Останні 12 років китайський професійний актор Лу Цзінган заробляє на життя тим, що "грає" жебрака в популярному мальовничому місці й бере гроші та їжу в добрих людей. Про це пише Oddity Central.

Багато хто думає, що чоловік насправді намагається звести кінці з кінцями, але це не так. Лу — професійний актор, який ось уже 12 років грає роль жебрака в мальовничій зоні саду Ціньмін Шанхе в китайській провінції Хенань.

Китаєць носить порвані лахміття, ходить із брудним обличчям і вправно випрошує гроші в туристів, які хочуть допомогти жебраку. За наявними даними, талановитий актор заробляє до 70 000 юанів (373 тисячі гривень) на місяць, і це не враховуючи великої кількості їжі.

Видання Time Doctor зазначає, що середня місячна зарплата в Китаї нині становить близько 29 000 юанів (майже 155 тисяч гривень). Отже, актор заробляє на вулицях удвічі більше, ніж звичайний працівник.

Актор заробляє на вулицях удвічі більше, ніж звичайний працівник Фото: Oddity Central

Лу каже, що вибрав цей незвичайний спосіб заробітку, тому що просто любив виступати на публіці, і для цього йому не треба проходити прослуховування. Спочатку сім'я не підтримала його, що цілком зрозуміло, але побачивши, що він заробляє непогану щомісячну суму, вони змінили свою думку.

Згодом Лу Цзінган адаптувався до своєї повсякденної ролі й до виступу, який нещодавно зробив його знаменитістю в соцмережах. Тепер чоловікові стало ще простіше привертати симпатії людей і їхні гроші. Його скромне вбрання, сумний вираз немитого обличчя, благання — усе це створює картину, яка змушує перехожих порпатися в кишенях, щоб допомогти йому.

Видання зазначає, що Лу також попередив людей, щоб вони не приходили в "його сад" спробувати щастя як жебраки, оскільки їм буде складно конкурувати з його добре відрепетированим виступом.

Раніше Фокус повідомляв, що колишня медсестра заробила 11 мільйонів гривень за допомогою благословення божества. Навал Джармджурек вирішила змінити рід діяльності й стала забудовницею. Жінка просила благословення, а незабаром успішно здійснила операцію, яка принесла їй мільйони.

Також стало відомо, що чоловік стверджує, що протягом 50 років не пив нічого, крім Coca-Cola. Роберто Педрейра віддає перевагу Coke Zero, яка з'явилася 2005 року, а до цього пив звичайну. Сім'я пенсіонера підтвердила незвичайну "дієту" чоловіка.