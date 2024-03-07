Сирота після 6 років шлюбу довідався, що дружина насправді його сестра

Неочікуване відкриття під час ДНК-тесту стало шоком для подружжя, яке вже має двох спільних дітей.

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Чоловік, якого всиновили відразу після народження, несподівано дізнався приголомшливу правду про свої родинні зв'язки, коли проходив процедуру тестування, щоб стати донором нирки для дружини. Детальніше про це він розповів на тематичному форумі в Reddit.

Анонімний автор допису зазначив, що його дружина потребувала термінової пересадки нирки через ускладнення після народження сина. Він вирішив здати аналізи на сумісність з надією стати донором для коханої, адже спроби знайти охочих серед її родичів були невдалими.

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"Одного дня мені зателефонували та повідомили, що я підходжу. Втім, лікар сказав, що хоче провести додаткові тести через певну інформацію з результатів аналізу тканин на HLA (людський лейкоцитарний антиген)", — пише він.

Нові дослідження виявили, що в подружжя "аномально високий" відсоток збігів у генетичному профілі. Спантеличений цими результатами чоловік звернувся за роз'ясненнями до лікаря.

"Він пояснив, що інформація про ДНК передається з покоління в покоління. Батьки та діти можуть мати щонайменше 50% збігів, а брати та сестри — від 0 до 100%. Однак чоловік та дружина вкрай рідко мають такий високий показник", — пригадує автор допису.

Це відкриття стало шоком для подружжя, яке вже має двох спільних дітей.

"Я не знаю, що робити далі. Вона – моя дружина і мати наших дітей", — поділився своїми переживаннями чоловік.

Нові дослідження виявили, що в подружжя "аномально високий відсоток збігу" в генетичному профілі Фото: Flickr

Історія, яку він виклав на Reddit, швидко набула розголосу в мережі, а користувачі активно обговорюють, як краще вчинити в такій делікатній ситуації. Одні закликають не руйнувати сім'ю, адже діти вже народилися і, ймовірно, здорові.

"Якщо ви щасливі, то не зважайте на це. Віддайте нирку своїй дружині й продовжуйте бути чудовими батьками", — написав один із коментаторів.

Інші наполягали на тому, що необхідно розказати правду жінці та прийняти рішення разом.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 38-річну Даніель Фінлі-Едвард з шотландського міста Ренфрю, яка здійснила своє найзаповітніше бажання — зіграла довгоочікуване весілля зі своїм коханим Джоном Во. Втім, для пари цей радісний день був сповнений не лише щастям, а й сумом, адже наречена невиліковно хвора на рак.

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