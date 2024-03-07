Найбільший у світі круїзний лайнер помітив човен, набитий загубленими в морі людьми (фото)

Після виявлення потерпілих корабель змінив курс і наблизився до них максимально близько.

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Екіпаж найбільшого у світі круїзного лайнера "Ікона морів" компанії Royal Caribbean урятував 14 осіб, які вісім днів дрейфували морем на маленькому човні. Про це розповіла пасажирка корабля Алессандра Амодіо, пише видання New York Post.

"Ми були вражені та, якщо чесно, трохи налякані. Це наш черговий круїз, але це вперше ми стали свідками такої події. Важко повірити, що люди вісім діб провели в морі. Дуже раді, що корабель зміг їх урятувати", — зазначила Амодіо.

Туристка спостерігала за маленьким човником із вікна ресторану, коли його пасажири розмахували великим білим прапором. Після виявлення потерпілих лайнер змінив курс і наблизився до них максимально близько.

Після виявлення потерпілих лайнер змінив курс і наблизився до них максимально близько Фото: Royal Caribbeans

"Капітан звернувся до пасажирів за допомогою гучномовця й оголосив, що вони помітили судно, яке зазнало лиха, і збираються розвернутися, аби надати допомогу", — розповіла Амодіо.

За словами очевидиці, маневр і порятунок тривали близько двох годин.

Royal Caribbean офіційно підтвердила факт інциденту, але не розкрила всіх деталей. У заяві компанії лише зазначено, що в неділю, 3 березня, екіпаж круїзного лайнера помітив невелике судно, яке дрейфувало в очікуванні підмоги. Екіпаж урятував 14 осіб, піднявши їх на борт кількома групами на шлюпках, і надав медичну допомогу.

Royal Caribbean офіційно підтвердила факт порятунку, але не розкрила усіх деталей Фото: Twitter Royal Caribbean офіційно підтвердила факт порятунку, але не розкрила усіх деталей Фото: Twitter

До речі, корабель "Ікона морів" здійснював свій перший повноцінний круїз із Маямі до Гондурасу, а місце порятунку людей розташоване між Козумелем і західним узбережжям Куби.

Після прибуття до порту Роатана, що в Гондурасі, потерпілі залишили борт корабля.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 67-річного мандрівника, який детально розповів на Reddit про свій досвід перебування на борту найбільшого у світі круїзного лайнера для нудистів "Bare Necessities". Згідно з розповіддю, капітан корабля робить оголошення, коли пасажири можуть роздягнутися. Зазвичай це відбувається приблизно через тридцять хвилин після виходу з порту.

Зокрема, понад 2000 пасажирів круїзного лайнера Norwegian Dawn ("Норвезький світанок") після подорожі, що включала відвідини острова Мадагаскар, не можуть зійти на берег у Порт-Луї на Маврикії через підозру на зараження невідомим вірусом.