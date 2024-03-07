Чоловік, який врізався на снігоході у військовий вертоліт, вимагає від уряду $9,5 млн

Аварія ледь не коштувала чоловікові життя. Джефф Сміт, як і раніше, насилу справляється з простими завданнями, включно з надяганням шкарпеток або підтягуванням штанів.

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Кілька років тому американець Джефф Сміт мчав увечері на снігоході, коли перед ним з'явилося щось темне. Він почав гальмувати, але не зміг уникнути зіткнення із заднім хвостом вертольота Black Hawk, припаркованого на стежці. Про це пише AP.

Аварія, що сталася в березні 2019 року, ледь не коштувала чоловікові життя, і тепер адвокат із Массачусетса подав федеральний позов. Він вимагає від уряду відшкодування збитків у розмірі 9,5 мільйона доларів. Гроші, які, за його словами, необхідні для покриття його медичних витрат і втраченої зарплати, а також для того, щоб військові понесли відповідальність за порушення.

"Останні п'ять років були операції та відновлення, все це по колу. Чесно кажучи, зараз мені здається, що я перебуваю в гіршому становищі, ніж у 2019 році, коли мені вперше зробили операцію", — розповів американець, який після аварії страждає від проблем із диханням і не може працювати повний робочий день.

Очікується, що суддя окружного суду США в Спрінгфілді ухвалить рішення за позовом наприкінці цього року.

Чоловік вимагає від уряду відшкодування збитків у розмірі 9,5 мільйона доларів Фото: колаж Фокус

Адвокати Сміта стверджують, що екіпаж гелікоптера Black Hawk, який прилетів із нью-йоркського Форт-Драма на нічні навчання, проявив недбалість, припаркувавши замаскований 64-футовий (19,5 м) літальний апарат на рідко використовуваному аеродромі Albert Farms у Вортінгтоні, штат Массачусетс, який також використовується снігоходами. Сміт також подав до суду на його власника, звинувативши його в тому, що він одночасно дав дозвіл снігоходам користуватися стежкою та екіпажу вертольота приземлитися в тому ж районі. Пізніше він уклав із ним мирову угоду й отримав компенсацію. Її сума не розголошується.

Сміт стверджує, що екіпаж Black Hawk не зробив достатньо, щоб захистити його, зокрема не попередив людей про присутність вертольота на стежці, залишив літальний апарат вагою 14 500 фунтів (6577 кілограмів) без нагляду на короткий час і не ввімкнув освітлення. Чоловік зазначив, що їздив на снігоходах цією стежкою понад 100 разів і заявив, що востаннє повітряне судно використовувало її кілька десятиліть тому, коли він був дитиною.

"Ми від самого початку стверджували, що несумісно садити вертоліт на активну трасу. Внутрішнє розслідування армії засвідчило, що екіпаж знав, що приземляється прямо перед або відразу на активну стежку. Що поганого могло там статися?" — сказав адвокат Сміта Дуглас Дежардінс, додавши, що позов було подано після того, як уряд не відповів на їхню вимогу щодо відшкодування збитків.

Військові провели своє розслідування Фото: колаж Фокус

Видання зазначає, що уряд кілька разів намагався припинити справу, стверджуючи, що проти нього не може бути подано позов відповідно до Федерального закону про цивільні правопорушення, оскільки йдеться про політичне рішення. Представник прокуратури США не дав коментарів. Під час розслідування представники армії дійшли висновку, що екіпаж не знав, що приземляється на снігохідну стежку.

За словами Сміта, в ніч аварії він був у своєї мами й допомагав лагодити комп'ютер. Чоловік випив пиво за вечерею, потім ще одне з батьком, а потім вирушив на зустріч із братом. Сміт їхав у темряві фермерськими полями та лісами, а потім перевалив через хребет. За його словами, фари відбивалися від "чогось", але він зрозумів, що це був гелікоптер, тільки після аварії.

Сміта доправили повітрям до травматологічного центру з дюжиною зламаних ребер, пробитою легенею і сильною внутрішньою кровотечею. 48-річний чоловік повернувся додому після місяця перебування в лікарні. Але він, як і раніше, насилу справляється з простими завданнями, включно з надяганням шкарпеток або підтягуванням штанів.

Раніше Фокус повідомляв, що працівника круїзного лайнера заарештували за приховані камери у ванних кімнатах пасажирів. Постоялиця, яка проживала в каюті з сестрою і матір'ю, виявила записувальний пристрій, коли заглянула під раковину, щоб взяти рулон туалетного паперу.