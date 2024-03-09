Впливовий чихуахуа живе у 5-зіркових готелях та одягається в светри за $2 тисячі (фото)

Першою мандрівкою для песика став 4-годинний переліт до озера Луїз в Альберті, а вже після цього він побачив Париж.

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3-річний чихуахуа Бао завдяки своїй господині Кса Тхі Нгок Тран з Торонто (Канада) насолоджується розкішним життям. За останні два роки собачка разом з хазяйкою побували у різних куточках світу — від Франції до Мексики. Вони зупиняються у розкішних п'ятизіркових готелях, обідають в елітних кафе і займаються шопінгом, пише видання New York Post.

37-річна Тран, яка працює у фінансовій сфері, завела Бао під час пандемії COVID-19, однак подорожувати разом вони почали лише із 2022 року.

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"Я ніколи не хотіла їхати без нього, бо він — мій хлопчик", — зізнається жінка й додає, що є додаткові витрати, пов'язані із поїздками з домашнім улюбленцем, але це того варте.

Першою мандрівкою для песика став 4-годинний переліт до озера Луїз в Альберті, а вже після цього він побачив Париж, де зупинився в готелі Louvre Saint-Honore, обідав у культовому Café de Flore та забрався на Ейфелеву вежу.

3-річний чихуахуа Бао Фото: Instagram

Цікаво, що Бао виявився ще й запеклим модником: у нього в гардеробі 75 речей вартістю $2500, зокрема шовковий шарф Chanel, блискучі жакети та светри.

"Коли Бао був цуценям, мені подобалося вдягати його в нейтральному стилі під мої тренчі та джинси, але він дуже любить гавайські сорочки під час відпустки", — розповіла Тран.

Хазяйка створила собачці акаунт в Instagram, де розповідає про його "нахабну вдачу" і ділиться модними образами свого найкращого друга Фото: Instagram

Вдома песик харчується, як король, хоча зараз його посадили на поживну дієту й годують бульйоном для здоров’я суглобів.

Три роки тому хазяйка створила собачці акаунт в Instagram, де розповідає про його "нахабну вдачу" і ділиться модними образами свого найкращого друга. Зараз у них вже понад 166 тисяч підписників.

У майбутньому парочка планує відвідати Беверлі-Хіллз, аби побачити справжніх "Беверлі-Хіллз чихуахуа", а також ще раз проїхатись по Європі та Мексиці.

Бао виявився ще й запеклим модником: у нього в гардеробі 75 речей вартістю $2500, зокрема шовковий шарф Chanel, блискучі жакети та светри Фото: Instagram Бао виявився ще й запеклим модником: у нього в гардеробі 75 речей вартістю $2500, зокрема шовковий шарф Chanel, блискучі жакети та светри Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у Колумбії живе пес на ім'я Роуп Дедді, який вважається одним з найдорожчих — його вартість сягає 120 тисяч доларів. Господар собаки стверджує, що витрачає на його харчування близько 350 доларів щомісяця. У раціон входить сире м'ясо, морква та грецький йогурт, а також вітаміни та інші добавки.

Крім того, ми писали про ньюфаундлендських тер’єрів Лео й Тедді, які важать близько 70 й 75 кілограмів. Гігантські собаки, яких часто плутають із ведмедями, стали знаменитостями в містечку Лахольм, що у Швеції. 44-річна власниця велетнів, бібліотекарка Санела Бекович, навіть придбала для них нову машину.