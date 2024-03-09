"Буду поруч, що б не сталося": чоловік став опікуном для колишнього своєї дружини (фото)

Джеймс взяв на себе повну відповідальність за догляд — від годування та переодягання до візитів у лікарню.

Related video

36-річний Джеймс Армстронг з Великої Британії став опікуном колишнього чоловіка своєї 38-річної коханої Кріс. Перед одруженням пара домовилась прийняти та піклуватися про Брендона, який має важку інвалідність, пише видання The Sun.

Кріс та Брендон побралися у 2006 році, але через два роки чоловік потрапив у жахливу аварію й отримав важку черепно-мозкову травму. Тепер він не може обслуговувати себе самостійно та має серйозні проблеми зі здоров’ям.

Кріс продовжувала доглядати за Брендоном багато років, але врешті вирішила жити далі й пара розлучилась. Жінка не змогла покинути колишнього напризволяще й оформила офіційне опікунство.

Кріс та Брендон побралися у 2006 році, але через два роки чоловік потрапив у жахливу аварію Фото: SWNS Кріс та Брендон побралися у 2006 році, але через два роки чоловік потрапив у жахливу аварію Фото: SWNS

Її новий коханий Джеймс розумів, на що йде, але також гостинно прийняв знедоленого чоловіка у своєму домі, взявши на себе повну відповідальність за його догляд — від годування та переодягання до візитів до лікаря.

"Це не просто кохання до Кріс, а й любов до Брендона. Йому потрібні люди, які будуть його люблять. Ми потрібні", — розповів Джеймс й додав, що їхні діти називають Брендона дядьком.

Джеймс розумів, на що йде, але також гостинно прийняв знедоленого чоловіка у своєму домі Фото: SWNS

На жаль, через травму колишній чоловік Кріс практично втратив короткочасну пам'ять і часто забуває, що Джеймс — новий коханий його дружини. Попри все, між обома чоловіками зав’язалась щира дружба та прив'язаність.

Мало того, Джеймс готовий опікуватися ним навіть без Кріс.

"Якщо з нею щось станеться, я буду боротися за опікунство. У Брендона буде ще один захисник", — додає він.

Джеймс готовий піклуватися про Брендона навіть без Кріс Фото: SWNS

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 38-річну Даніель Фінлі-Едвард з шотландського міста Ренфрю, яка здійснила своє найзаповітніше бажання — зіграла довгоочікуване весілля зі своїм коханим Джоном Во. Втім, для пари цей радісний день був сповнений не лише щастям, а й сумом, адже наречена невиліковно хвора на рак.

Також стало відомо, що дівчина вийшла заміж за колишнього зведеного брата. Пара, яка в дитинстві постійно сварилася, знову зустрілася на вечірці через 10 років після розлучення батьків і помітила, що між ними проскочила іскра.