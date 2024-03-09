"Буду рядом, что бы ни случилось": мужчина стал опекуном для бывшего своей жены (фото)

Джеймс взял на себя полную ответственность за уход — от кормления и переодевания до визитов в больницу.

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36-летний Джеймс Армстронг из Великобритании стал опекуном бывшего мужа своей 38-летней возлюбленной Крис. Перед женитьбой пара договорилась принять и заботиться о Брендоне, который имеет тяжелую инвалидность, пишет издание The Sun.

Крис и Брэндон поженились в 2006 году, но через два года мужчина попал в ужасную аварию и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Теперь он не может обслуживать себя самостоятельно и имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Крис продолжала ухаживать за Брэндоном много лет, но в конце концов решила жить дальше и пара развелась. Женщина не смогла бросить бывшего на произвол судьбы и оформила официальное опекунство.

Крис и Брэндон поженились в 2006 году, но через два года мужчина попал в ужасную аварию Фото: SWNS Крис и Брэндон поженились в 2006 году, но через два года мужчина попал в ужасную аварию Фото: SWNS

Ее новый возлюбленный Джеймс понимал, на что идет, но также гостеприимно принял обездоленного мужчину в своем доме, взяв на себя полную ответственность за его уход — от кормления и переодевания до визитов к врачу.

"Это не просто любовь к Крис, но и любовь к Брэндону. Ему нужны люди, которые будут его любят. Мы нужны", — рассказал Джеймс и добавил, что их дети называют Брэндона дядей.

Джеймс понимал, на что идет, но также гостеприимно принял обездоленного мужчину в своем доме Фото: SWNS

К сожалению, из-за травмы бывший муж Крис практически потерял кратковременную память и часто забывает, что Джеймс — новый возлюбленный его жены. Несмотря на все, между обоими мужчинами завязалась искренняя дружба и привязанность.

Мало того, Джеймс готов опекать его даже без Крис.

"Если с ней что-то случится, я буду бороться за опекунство. У Брэндона будет еще один защитник", — добавляет он.

Джеймс готов заботиться о Брэндоне даже без Крис Фото: SWNS

Напомним, ранее Фокус писал о 38-летней Даниэль Финли-Эдвард из шотландского города Ренфрю, которая осуществила свое самое заветное желание — сыграла долгожданную свадьбу со своим возлюбленным Джоном Во. Впрочем, для пары этот радостный день был полон не только счастья, но и печали, ведь невеста неизлечимо больна раком.

Также стало известно, что девушка вышла замуж за бывшего сводного брата. Пара, которая в детстве постоянно ссорилась, снова встретилась на вечеринке спустя 10 лет после развода родителей и заметила, что между ними проскочила искра.