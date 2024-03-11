Рятувала сім'ю від бід: українка віддала аферистці 1,5 млн гривень за зняття порчі (фото)

Постраждала віддала так званій "провидиці" всі свої заощадження.

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23-річна мешканка Закарпаття стала жертвою аферистки, яка за гроші обіцяла "відвести від її сім'ї біду" і віддала їй 1,5 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба поліції області.

Співробітники правоохоронних органів розповіли, що нещодавно до поліції Іршави звернулася 23-річна дівчина. Жінка поскаржилася, що стала жертвою аферистки, яка за гроші обіцяла позбавити її сім'ю від порчі. Заявниця віддала шахрайці всі свої заощадження.

Поліцейські почали розслідування і з'ясували, що потерпіла натрапила в інтернеті на пропозицію 22-річної користувачки, яка нібито знімає "псування" і допомагає вирішити сімейні проблеми. Жінка вирішила звернутися до так званої "провидиці". Остання запевнила клієнтку, що на її рідних наведено порчу. Надалі, пообіцявши розв'язати проблему, вона за кілька траншів видурила у потерпілої 1,5 млн гривень і понад 70 грамів ювелірних виробів із золота.

Жінка віддала аферистці 1,5 млн гривень Фото: Нацполiцiя Украiни Дівчина нібито платила за ритуали та обряди Фото: Нацполiцiя Украiни

Зловмисниця просила у потерпілої гроші то на інвентар для проведення обрядів, то за проведення ритуалів на кладовищі.

Оперативники впродовж доби встановили місцеперебування аферистки, яка перебувала в Чернігові, де винаймала квартиру. Співробітники поліції виїхали до місця її проживання, розшукали та затримали зловмисницю. Слідчі провели санкціоновані обшуки у квартирі "провидиці". Було вилучено телефон, банківські картки, квитанції та ювелірні прикраси, зокрема й ті, що належали потерпілій.

У квартирі знайшли речі потерпілої Фото: Нацполiцiя Украiни Співробітники поліції знайшли прикраси потерпілої Фото: Нацполiцiя Украiни

Підозрювану доставили в Закарпатську область і помістили в ізолятор тимчасового тримання. Затриманій загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше Фокус повідомляв, що начальник поліції попросив вибачення за офіцерів, які "списали" 264 тисячі нерозкритих справ. Трой Фіннер оголосив, що сотні тисяч повідомлень про злочини так і не були передані на розслідування, оскільки офіцери присвоїли їм внутрішній код, пославшись на брак персоналу.

Також стало відомо, що поліція затримала озброєних грабіжників віком 60 і 70 років. Одним із ватажків банди є 70-річний Італо Де Вітт на прізвисько "Німець". Чоловік добре знайомий співробітникам поліції, адже 1995 року він узяв у заручники 15 банківських службовців і погрожував їм зброєю.