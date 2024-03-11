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Рятувала сім'ю від бід: українка віддала аферистці 1,5 млн гривень за зняття порчі (фото)

Жінка стала жертвою аферистки, виманили гроші, вкрали гроші, коштовності, золото, заарештували аферистку, провидиця, зняла порчу
Фото: Нацполiцiя Украiни | Жінка віддала аферистці всі свої заощадження

Постраждала віддала так званій "провидиці" всі свої заощадження.

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23-річна мешканка Закарпаття стала жертвою аферистки, яка за гроші обіцяла "відвести від її сім'ї біду" і віддала їй 1,5 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба поліції області.

Співробітники правоохоронних органів розповіли, що нещодавно до поліції Іршави звернулася 23-річна дівчина. Жінка поскаржилася, що стала жертвою аферистки, яка за гроші обіцяла позбавити її сім'ю від порчі. Заявниця віддала шахрайці всі свої заощадження.

Поліцейські почали розслідування і з'ясували, що потерпіла натрапила в інтернеті на пропозицію 22-річної користувачки, яка нібито знімає "псування" і допомагає вирішити сімейні проблеми. Жінка вирішила звернутися до так званої "провидиці". Остання запевнила клієнтку, що на її рідних наведено порчу. Надалі, пообіцявши розв'язати проблему, вона за кілька траншів видурила у потерпілої 1,5 млн гривень і понад 70 грамів ювелірних виробів із золота.

Жінка стала жертвою аферистки, виманили гроші, вкрали гроші, коштовності, золото, заарештували аферистку, провидиця, зняла порчу, долари, гроші Fullscreen
Жінка віддала аферистці 1,5 млн гривень
Фото: Нацполiцiя Украiни
Жінка стала жертвою аферистки, виманили гроші, вкрали гроші, коштовності, золото, заарештували аферистку, провидиця, зняла порчу, євро, гроші, Fullscreen
Дівчина нібито платила за ритуали та обряди
Фото: Нацполiцiя Украiни

Зловмисниця просила у потерпілої гроші то на інвентар для проведення обрядів, то за проведення ритуалів на кладовищі.

Оперативники впродовж доби встановили місцеперебування аферистки, яка перебувала в Чернігові, де винаймала квартиру. Співробітники поліції виїхали до місця її проживання, розшукали та затримали зловмисницю. Слідчі провели санкціоновані обшуки у квартирі "провидиці". Було вилучено телефон, банківські картки, квитанції та ювелірні прикраси, зокрема й ті, що належали потерпілій.

Жінка стала жертвою аферистки, виманили гроші, вкрали гроші, коштовності, золото, заарештували аферистку, провидиця, зняла порчу Fullscreen
У квартирі знайшли речі потерпілої
Фото: Нацполiцiя Украiни
Жінка стала жертвою аферистки, виманили гроші, вкрали гроші, коштовності, золото, заарештували аферистку, провидиця, зняла порчу Fullscreen
Співробітники поліції знайшли прикраси потерпілої
Фото: Нацполiцiя Украiни

Підозрювану доставили в Закарпатську область і помістили в ізолятор тимчасового тримання. Затриманій загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше Фокус повідомляв, що начальник поліції попросив вибачення за офіцерів, які "списали" 264 тисячі нерозкритих справ. Трой Фіннер оголосив, що сотні тисяч повідомлень про злочини так і не були передані на розслідування, оскільки офіцери присвоїли їм внутрішній код, пославшись на брак персоналу.

Також стало відомо, що поліція затримала озброєних грабіжників віком 60 і 70 років. Одним із ватажків банди є 70-річний Італо Де Вітт на прізвисько "Німець". Чоловік добре знайомий співробітникам поліції, адже 1995 року він узяв у заручники 15 банківських службовців і погрожував їм зброєю.