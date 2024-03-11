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Спасала семью от бед: украинка отдала аферистке 1,5 млн гривен за снятие порчи (фото)

Женщина стала жертвой аферистки, выманили деньги, украли деньги, драгоценности, золото, арестовали аферистку, провидица, сняла порчу
Фото: Нацполиция Украины | Женщина отдала аферистке все свои сбережения

Пострадавшая отдала так называемой "провидице" все свои сбережения.

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23-летняя жительница Закарпатья стала жертвой аферистки, которая за деньги обещала "отвести от ее семьи беду" и отдала ей 1,5 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что недавно в полицию Иршавы обратилась 23-летняя девушка. Женщина пожаловалась, что стала жертвой аферистки, которая за деньги обещала избавить ее семью от порчи. Заявительница отдала мошеннице все свои сбережения.

Полицейские начали расследование и выяснили, что потерпевшая наткнулась в интернете на предложение 22-летней пользовательницы, которая якобы снимает "порчу" и помогает решить семейные проблемы. Женщина решила обратиться к так называемой "провидице". Последняя заверила клиентку, что на ее родных наведена порча. В дальнейшем, пообещав решить проблему, она за несколько траншей выманила у потерпевшей 1,5 млн гривен и более 70 граммов ювелирных изделий из золота.

Женщина стала жертвой аферистки, выманили деньги, украли деньги, драгоценности, золото, арестовали аферистку, провидица, сняла порчу, доллары, деньги Fullscreen
Женщина отдала аферистке 1,5 млн гривен
Фото: Нацполиция Украины
Женщина стала жертвой аферистки, выманили деньги, украли деньги, драгоценности, золото, арестовали аферистку, провидица, сняла порчу, евро, деньги, Fullscreen
Девушка якобы платила за ритуалы и обряды
Фото: Нацполиция Украины

Злоумышленница просила у потерпевшей деньги то на инвентарь для проведения обрядов, то за проведение ритуалов на кладбище.

Оперативники в течение суток установили местонахождение аферистки, которая находилась в Чернигове, где снимала квартиру. Сотрудники полиции выехали к месту ее жительства, разыскали и задержали злоумышленницу. Следователи провели санкционированные обыски в квартире "провидицы". Были изъяты телефон, банковские карты, квитанции и ювелирные украшения, в том числе принадлежащие потерпевшей.

Женщина стала жертвой аферистки, выманили деньги, украли деньги, драгоценности, золото, арестовали аферистку, провидица, сняла порчу Fullscreen
В квартире нашли вещи потерпевшей
Фото: Нацполиция Украины
Женщина стала жертвой аферистки, выманили деньги, украли деньги, драгоценности, золото, арестовали аферистку, провидица, сняла порчу Fullscreen
Сотрудники полиции нашли украшения потерпевшей
Фото: Нацполиция Украины

Подозреваемую доставили в Закарпатскую область и поместили в изолятор временного содержания. Задержанной грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее Фокус сообщал, что начальник полиции извинился за офицеров, которые "списали" 264 тысячи нераскрытых дел. Трой Финнер объявил, что сотни тысяч сообщений о преступлениях так и не были переданы на расследование, так как офицеры присвоили им внутренний код, сославшись на нехватку персонала.

Также стало известно, что полиция задержала вооруженных грабителей в возрасте 60 и 70 лет. Одним из главарей банды является 70-летний Итало Де Витт по прозвищу "Немец". Мужчина хорошо знаком сотрудникам полиции, ведь в 1995 году он взял в заложники 15 банковских служащих и угрожал им оружием.