Очікували на скарби: будівельники знайшли під будинком старовинний загадковий колодязь (фото)

Луїза Вотсон та її чоловік Девід вирішили трохи перетворити своє житло, якому понад 100 років. Під час ремонту будівельники помітили колодязь, який подружжя вирішило залишити просто у себе в кухні.

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45-річна Луїза Вотсон та її сім'я з Великої Британії були здивовані, коли робітники виявили таємничий 22-футовий (6,7 метра) колодязь під їхнім будинком під час будівельних робіт із розширення кухні. Про це пише Daily Star.

Жінка розповіла, що будівельники виявили сховище води завширшки в три фути (майже 1 метр) під старою прибудовою, яку додали до їхнього 130-річного будинку з терасою. Верхня частина викладеного цеглою колодязя, який був закритий важкою шиферною плитою, знаходилася приблизно у 2 футах (пів метра) під землею.

Коли сім'я нарешті змогла відкрити закритий колодязь і спустила в нього камеру, то виявила, що там було близько 6 футів (майже 2 метри) кришталево чистої води. Друзі попередили Луїзу, щоб вона тримала стародавню криницю зачиненою, оскільки вона була похована під землею протягом багатьох років. Однак жінці дуже сподобався старомодний дизайн, і вона перетворила його на скляну частину підлоги для своєї нової кухні.

"Усередині дуже красиво. Ми були шоковані, бо думали, що всередині все буде брудним, але він прекрасно зберігся. На дні було близько 6 футів кришталево чистої води, і ми подумали, що там можуть бути скарби або взагалі тіло. Деякі люди говорили, що їм було б дуже страшно мати колодязь під своїм будинком. Вони казали ніколи не дивитися фільм Дзвінок. Мені пощастило, я не так часто дивлюся кіно, особливо жахи, тому мене це не турбує. Ми додали три ліхтарі на вершині і спеціально зробили міцне скло, щоб по ньому можна було ходити", — розповіла Луїза.

Сім'ю не лякає знахідка, подібну до якої показують у фільмах жахів Фото: SWNS

Жінка, яка працює в компанії BAE Systems, розповіла, що торік вона та її чоловік 46-річний Девід почали розширювати свій будинок у Далтон-ін-Фернесс, Камбрія (Англія). У їхньому котеджі з трьома спальнями, спочатку побудованому для шахтарів, які видобувають залізну руду, раніше жили батьки чоловіка, а 10 років тому в нього переїхало вже саме подружжя з 11-річним сином Джеком.

Британка очікувала знайти всередині скарби або заховане тіло Фото: SWNS

Луїза досі не впевнена в історії колодязя, але вважає, що сотні років тому ним могли користуватися фермери.

"Поблизу немає струмка, який би допомагав місцевим жителям. Вода просто підживлює природний рівень ґрунтових вод. Я замовила на Amazon тестові набори, щоб перевірити її лужність і вона виявилася зовсім не схожою на водопровідну, тож ми були вражені", — додала британка.

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