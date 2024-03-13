Жінка прикидається лисицею, щоб врятувати осиротілий виводок диких звірів (відео)

Зоозахисникам вдалося відшукати лігво з трьома дитинчатами. Ймовірно, потомство випало із кузова вантажівки браконьєра.

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Співробітниця центру дикої природи у Вірджинії, що в США, одягала маску та опудало лисиці, щоб врятувати й вигодувати осиротілих дитинчат з виводка, який лишився без матері менше ніж через 24 години після народження, пише видання Associated Press.

Меліссу Стенлі, директорку Центру дикої природи Річмонда, сфотографували в маскувальному костюмі та гумових рукавичках, коли вона годувала крихітку зі шприца. За словами жінки, це необхідно, щоб уникнути звикання до людей.

Житель Річмонда, який знайшов лисеня під час вигулу свого собаки, спершу прийняв його за кошеня. На щастя, зоозахисникам вдалося відшукати лігво з трьома іншими дитинчатами такого ж віку, але їхня мати безслідно зникла. Ймовірно, потомство випало із кузова вантажівки браконьєра.

Співробітники центру по черзі годують лисенят кожні 2-4 години у масках, мінімізуючи будь-який вплив людей. Це важливо, щоб згодом випустити тварин у дику природу, адже вони мають розпізнавати представників свого виду та в майбутньому розмножуватися.

Співробітники центру по черзі годують лисенят кожні 2-4 години у масках, мінімізуючи будь-який вплив людей Фото: Richmond Wildlife Center

Стенлі каже, що під час вигодовування важливо не говорити, створювати додаткові візуальні бар'єри, а також зменшити кількість зайвих маніпуляцій та обмежити транспортування.

Нещодавно волонтери запустили збір коштів на шприци, марлю та харчі для переходу лисенят на тверду їжу. Станом на вечір вівторка, 12 березня, надійшло понад 400 доларів США.

Повідомляється, що згодом малечу передадуть організації з порятунку тварин, щоб спеціалісти підготували їх до випуску в дику природу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Маріан Васкес Аларкон з міста Коацакоалькос, яка підібрала на вулиці крихітне цуценя, але воно насправді виявилося дикою твариною — койотом. Спочатку жінка нічого не підозрювала та виховувала врятоване "цуценя" разом з іншими своїми собаками. Однак з часом її почала насторожувати дивна поведінка домашнього улюбленця.

Крім того, садівник Джефф Пермар з Міддлтауна, що в США, встановив приховану камеру з датчиками руху, щоб спіймати хулігана, який краде з його городу овочі та фрукти. Переглянувши відзняті записи, чоловік не міг повірити своїм очам, адже у кадр потрапив бабак на ім'я Чанк.