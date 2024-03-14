Отрута дуже токсична: смертоносна змія залізла у спальню до 7-річної дівчинки (відео)

В опублікованому ролику показано, як мисливець за зміями знаходить плазуна в порожній сумці для ляльок в кутку кімнати.

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Матір Австралії виявила смертоносну змію у спальній своєї 7-річної доньки й негайно викликала на допомогу фахівців. Детальніше про цей інцидент написано на сторінці Sunshine Coast Snake Catchers 24/7 у Facebook.

Мисливець за зміями на ім'я Ґіффо негайно прибув до будинку в місті Морейфілд й побачив чорну рептилію з червонуватим черевцем, яка повзала дитячою кімнатою.

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На опублікованому відео показано, як фахівець знаходить плазуна в порожній сумці для ляльок в кутку приміщення, за ліжком.

"Ти ховаєшся, друже, га? Він трохи протестує через те, що його впіймали", — каже чоловік у кадрі.

За його словами, отрута чорних змій з червонуватим черевцем дуже токсична й потенційно смертельна, проте в Австралії наразі ще не зафіксовано жодного випадку смерті від цього виду рептилій.

Змію відвезли у віддалену місцевість та випустили на волю.

"Дуже отруйна змія знайдена в спальні семирічної дівчинки у Моріфілді! Ми відправили Гіффо витягти плазунку, яка згорнулася калачиком у ляльковій сумці. Зараз рептилія повернулась у чагарник", — йдеться в описі до ролика.

Користувачі мережі подякували спеціалістам за відмінну роботу та поділилися своїми думками.

"Здається, останнім часом дуже багато змій потрапляють в будинки"

"Він протестує, що його спіймали" — це звучить дуже смішно"

"О Боже, будь ласка, не лякай мене щоранку"

"З нею треба було покінчити!"

"Отруйні змії мають право на життя так само як і ми"

"Ви хочете, щоб змія була в безпеці, а нічого, що вона могла вбити дитину?"

"Заспокойтесь, добре, що обійшлось без жертв"

До речі, це уже не перший подібний випадок. Раніше жителька міста Фінікс (штат Аризона, США) виявила біля вхідних дверей свого будинку смертоносну змію. Жінка була шокована, почувши дзижчання плазуна й терміново покликала на допомогу експертів.

Крім того, пожежники на Філіппінах зловили величезного пітона, який заплутався в електричних кабелях на стовпі. На опублікованих в мережі кадрах можна побачити, як пожежник в парі білих рукавичок підіймається драбиною й за допомогою спеціального ціпка обережно хапає змію за голову.