Заміж за мільйонера: жінка заявила, що першим словом її дітей буде Dior, а не мама

Зазвичай жінка ділиться враженнями про дорогі походи по магазинах, регулярні процедури з догляду за обличчям і шикарні вечері. Однак цього разу вона поміркувала про дітей.

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Жінка, яка народилася у Великій Британії та вийшла заміж за дубайського мільйонера, стверджує, що матиме суворі правила для майбутніх дітей, а першими їхніми словами будуть Dior, а не мама чи тато. Про це популярна в соцмережах домогосподарка розповіла в одному зі своїх відео опублікованому в TikTok.

Суді Аль Накак з Великої Британії закохалася у свого чоловіка-мільйонера Джамаля під час поїздки до Дубаю, і відтоді її життя сповнене блиску і гламуру. Авторка контенту, яка називає себе "принцесою з великим его", обожнює ходити по магазинах і часто балує свого партнера.

Вона регулярно ділиться інформацією про свій розкішний спосіб життя в TikTok. Нещодавно вона здивувала своїх глядачів, коли зізналася, яких суворих правил вона дотримуватиметься, коли вони з Джамалом створять сім'ю. Зокрема, вона навчить свою доньку як привабити багатого чоловіка.

В одному зі своїх відвертих відео Суді заявила, що всі, у кого немає грошей, не повинні заводити дітей.

"Я не кажу, що ви маєте бути супербагаті, але зрештою вони заслуговують на певний рівень життя. Я вважаю, що в цьому питанні має бути мінімум, тому що якщо ви не в змозі забезпечити себе, то як ви зможете забезпечити іншу людину?" — пояснила вона.

Британка регулярно ділиться інформацією про свій розкішний спосіб життя в TikTok Фото: TikTok

Суді також вважає, що якщо ви не одружені, то не повинні мати дітей. Також вона поміркувала про своє майбутнє.

"Мені абсолютно все одно, чи скасують мене за це, але мої діти ніколи не будуть одружуватися з бідними. Вони вийдуть заміж тільки за тих, у кого вже є гроші — моя вагітність не мине даром. Зрештою, доньку треба вчити, як витрачати гроші чоловіка чи тата. Якщо в мене буде донька, звісно, я навчу її поводитися як стара бабця, бо саме так мене вчили мої батьки. Вочевидь, я навчу її, як привабити багатого чоловіка — мільйонера чи, можливо, мільярдера. Якщо в мене народиться син, я спершу навчу його дбати про сім'ю, а потім і про дружину. Чоловічок навчить його заробляти мільйони та інвестувати ці гроші. Я буду вибирати їм партнерів", — сказала британка.

Жінка додала, що її діти будуть розпещені нею та Джамалом.

"У цей момент їхніми першими словами мають бути Dior, а не мама і тато. Люди думають, що я не заслуговую бути батьком, я щиро вважаю, що такі люди огидні", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що дружина мільярдера дотримується незвичайних правил, які придумав для неї чоловік. Софія Кралов ділиться зі своїми підписниками своїм розкішним і пишним життям. Жінці не дозволяють займатися домашніми справами, оскільки її чоловік вважає, що це робота для прислуги, але є й інші вимоги.

Також стало відомо, що чоловік побився з нареченою та гостями на весіллі. Ронте Стокс опинився за ґратами після того, як зірвав весільну церемонію. Причина перепалки гостя і нареченої невідома, але вважається, що свою роль зіграв алкоголь.