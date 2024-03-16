Єдиний шанс вижити: пілот-віртуоз посадив літак, відкривши величезний парашут (фото)

Чоловік спершу намагався з'ясувати причину втрати потужності у двигунах, але вчасно зрозумів, що висоти польоту недостатньо для того, щоб відновити керування.

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Подружжя разом з 2-річною дитиною вижили після авіакатастрофи в Каліфорнії (США), розгорнувши парашут, що сповільнив падіння невеликого літака у лісистій гірській місцевості. Про це пише видання New York Post.

38-річний чоловік та його дружина з донькою внаслідок аварії отримали лише невеликі порізи та подряпини. Рятувальники знайшли їх на місці катастрофи поблизу містечка Уайтхорн у п'ятницю, 8 березня.

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За результатами попереднього розслідування, літак Cirrus SR22 2004 року випуску вилетів з аеропорту Шелтер-Ков у напрямку Санта-Рози, де проживала сім'я туристів, проте з часом почались проблеми з двигуном.

"Пілот намагався з'ясувати причину втрати потужності, але вчасно зрозумів, що висоти польоту недостатньо для того, щоб відновити керування", — йдеться в повідомленні офісу шерифа округу Мендосіно.

Врешті пілот вирішив увімкнути парашутну систему літака Cirrus, щоб сповільнити його падіння.

"Здавалося, це останній шанс на порятунок", — зазначив капітан Квінсі Кромер.

Пілот вирішив увімкнути парашутну систему літака Cirrus, щоб сповільнити його падіння Фото: Instagram / Sheltercovefire

Його слова підтвердив і начальник пожежної охорони в Шелтер-Ков Нік Папе, який заявив, що це був чи не єдиний варіант уникнути смерті.

До прибуття рятувальників о 13:00, пілот та пасажири вже встигли вибратися з літака. На світлинах, які опублікували місцеві пожежники, можна побачити розгорнутий над повітряним судном парашут, а також зачеплений за дерева зруйнований фюзеляж.

До прибуття рятувальників о 13:00, пілот та пасажири вже встигли вибратися з літака Фото: Instagram / Sheltercovefire

Чиновники зазначають, що за останні дев'ять місяців це вже другий невеликий літак, який зазнав катастрофи у цьому регіоні. Під час попередньої аварії лайнер впав в океан, але двом потерпілим вдалося дістатися берега за допомогою рятувальників.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що літак авіакомпанії United Airlines, який здійснював рейс до Форт-Маєрс (штат Флорида), зіткнувся з аварійною ситуацією незабаром після зльоту з міжнародного аеропорту Х'юстона імені Джорджа Буша.

Крім того, на одному з рейсів авіакомпанії VietJet пілоту Джакаріну Сарарнракскулу довелося взяти на себе нетипову роль акушера. Під час перельоту з Тайбея до Бангкока у вагітної пасажирки несподівано відійшли води й розпочалися пологи прямо на борту літака. Для командира пасажирського авіалайнера ця ситуація стала безпрецедентною за 18 років кар'єри.