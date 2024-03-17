"Шукали новий дім": 10 000 бджіл на рятувальному вертольоті не давали йому злетіти (фото)

Пілоти не захотіли ризикувати, бо не знали, чи є у них алергія на бджолиний укус. На стоянку вертольота викликали експерта з видалення комах.

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У США пілот Каліфорнійського дорожнього патруля Шейн Діксон і його напарник не знали, що робити, коли виявили, що тисячі бджіл обліпили ніс їхнього вертольота. Про це пише PennLive.

Дует зазвичай відповідає на різні виклики з порятунку, займається медичною евакуацією та пошуком людей, але комахи заважають виконувати їм свою роботу.

"Нам може знадобитися терміново вилетіти на виклик, а наявність бджіл на літаку не сприяє роботі. До того ж мене ніколи раніше не жалили, і я не збирався з'ясовувати, чи є у мене алергія на бджолиний укус, перебуваючи в польоті. Ми не хотіли спокушати долю", — сказав Діксон, зі сміхом згадуючи інцидент, що стався 7 березня.

Бджоли шукали новий дім Фото: Reddit

Команда викликала місцевого експерта з видалення комах Сюзі Халсманн, яка акуратно видалила пилососом майже 3 фунти (1,4 кг) комах. За її оцінками, там було трохи більше ніж 10 000 бджіл і бджолина матка.

"Бджоли були абсолютно поступливими. Вони шукали новий дім, і гелікоптер виявився тимчасовим місцем", — сказала Галсманн, яка володіє й управляє своєю компанією Suzi and the Queen Team і сама тримає бджіл.

Видаливши бджіл, жінка перемістила їх у порожній вулик в Атаскадеро, де, за її словами, комахи швидко відчули себе як вдома.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік з народження безплатно літає на літаках. Джошуа Кроуфорд поділився інформацією про пільги, якими він користується завдяки своєму батькові. Хлопець може безкоштовно літати, бронювати квитки на різні рейси і бути першим у списку на підвищення класу обслуговування.

Також стало відомо, що на Філіппінах повітряний змій став причиною екстреної посадки вертольота. Ендрю Байхон Лакар став свідком екстреної посадки. За його словами повітряний транспорт летів занадто. Інші свідки інциденту робила селфі.