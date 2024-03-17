"Искали новый дом": 10 000 пчел на спасательном вертолете не давали ему взлететь (фото)

Пилоты не захотели рисковать, так как не знали, есть ли у них аллергия на пчелиный укус. На стоянку вертолета вызвали эксперта по удалению насекомых.

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В США пилот Калифорнийского дорожного патруля Шейн Диксон и его напарник не знали, что делать, когда обнаружили, что тысячи пчел облепили нос их вертолета. Об этом пишет PennLive.

Дуэт обычно отвечает на различные вызовы по спасению, занимается медицинской эвакуацией и поиском людей, но насекомые мешают выполнять им свою работу.

"Нам может потребоваться срочно вылететь на вызов, а наличие пчел на самолете не способствует работе. К тому же, меня никогда раньше не жалили, и я не собирался выяснять, есть ли у меня аллергия на пчелиный укус, находясь в полете. Мы не хотели искушать судьбу", — сказал Диксон, со смехом вспоминая инцидент, произошедший 7 марта.

Пчелы искали новый дом Фото: Reddit

Команда вызвала местного эксперта по удалению насекомых Сьюзи Халсманн, которая аккуратно удалила пылесосом почти 3 фунта (1,4 кг) насекомых. По ее оценкам, там было чуть больше 10 000 пчел и пчелиная матка.

"Пчелы были абсолютно покладистыми. Они искали новый дом, и вертолет оказался временным местом", — сказала Халсманн, которая владеет и управляет своей компанией Suzi and the Queen Team и сама держит пчел.

Удалив пчел, женщина переместила их в пустой улей в Атаскадеро, где, по ее словам, насекомые быстро почувствовали себя как дома.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина с рождения бесплатно летает на самолетах. Джошуа Кроуфорд поделился информацией о льготах, которыми он пользуется благодаря своему отцу. Парень может бесплатно летать, бронировать билеты на разные рейсы и быть первым в списке на повышение класса обслуживания.

Также стало известно, что на Филиппинах воздушный змей стал причиной экстренной посадки вертолета. Эндрю Байхон Лакар стал свидетелем экстренной посадки. По его словам воздушный транспорт летел слишком. Другие свидетели инцидента делала селфи.