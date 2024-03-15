Любитель вейпа, який прокурив дірку в легенях, попередив про небезпеку інших, — The Mirror

Сканування показало, що легеня 25-річного чоловіка практично зруйнувалася через скупчення повітря між легенею і грудною стінкою.

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25-річний Джозеф Лоуренс щодня курив вейп протягом чотирьох років, надалі він опинився на лікарняному ліжку з ускладненням легень, а тепер попереджає інших про небезпеку згубної пристрасті. Про це пише британське видання The Mirror.

Сканування показало, що легеня 25-річного чоловіка практично зруйнувалася через скупчення повітря між легенею і грудною стінкою. Лікарі зробили висновок, що легені перебували під тиском через нездатність правильно розширюватися.

У своїх соцмережах він порадив іншим любителям диму подумати про те, як кинути палити.

"Днями в мене виявили дірку в легені й терміново відвезли у відділення невідкладної допомоги, бо я не міг дихати", — написав він, додавши, що, на щастя, нині в нього все гаразд, легеня не пошкоджена повністю.

25-річний Джозеф Лоуренс 25-річний Джозеф Лоуренс

"Будь ласка, подбайте про себе і подумайте про те, щоб кинути палити, воно того не варте", — попередив він.

Британська національна служба охорони здоров'я (NHS) вважає електронні сигарети безпечнішими, порівняно з тютюновими виробами, але нові дослідження засвідчили, що вони все ж таки не такі вже й безпечні.

Останніми роками на британських островах зросла кількість курців. Повідомляється, що вже 4,5 мільйона осіб використовують електронні сигарети. Особливо молоде покоління: понад 15% молодих людей віком до 25 років кажуть, що регулярно курять сигарети. Щобільше, за даними NHS, кожна десята дитина віком від 11 до 15 років теж курить сигарети.

Нагадаємо, що знайдено простий спосіб кинути палити, який набагато ефективніший за попередні.

Також повідомлялося, що при відмові від куріння поліпшення спостерігаються вже на третій день.