"Молодість була брехнею": фанати гурту Blink-182 25 років співали текст пісні неправильно (відео)

За словами шанувальників, вони були ошелешені, коли дізналися, що в тексті пісні "What's My Age Again?" не та фраза, яку вони звикли вимовляти. Виявилося, що вони просто звучать ідентично.

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25 років знадобилося фанатам музичного гурту Blink-182 щоб зрозуміти, що вони співали тексти пісні неправильно. Про це йдеться в матеріалі Mirror.

Колектив Blink-182 складається з Марка Хоппуса, Тома ДеЛонжа і Тревіса Баркера. Вони з'явилися на сцені в 90-ті роки і дуже швидко прославилися завдяки таким хітам, як "All The Small Things" і "Adam's Song".

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У них є ще одна популярна пісня під назвою "What's My Age Again?", яка вийшла 1999 року. Зовсім недавно вона знову стала вірусною, і одна з причин у тому, що шанувальники всі 25 років могли неправильно співати текст.

Вважається, що на написання цієї пісні колектив надихнув бас-гітарист Марк Хоппус, якому жінки постійно говорили про те, що він незрілий. У тексті якраз і йдеться про емоційно незрілого чоловіка, який під час побачень усе робить неправильно і "дивиться телевізор замість поцілунку".

Користувач соціальної мережі Instagram із ніком "90skid4lyfe" написав, що фактично весь час був обманутий цією піснею.

"Коли тобі 35 і ти щойно дізнався, що він говорить "I wore cologne" ("Я користувався одеколоном") замість "I walk alone" ("Я гуляю один")", — ідеться в повідомленні.

Фрази англійською вимовляються практично однаково і виявилося, що багато людей теж не знали правильної версії тексту.

У коментарях до публікації вони почали писати:

"Ви що, знущаєтеся? Мені 32 роки і я щойно вивчив цю пісню. Я співав її неправильно майже 20 років";

"Мені 40 і моя молодість була брехнею";

"Мені 42 і я продовжуватиму співати її неправильно, тому що "Walk alone" краща".

До слова, були також коментарі про те, що люди могли логічно здогадатися за контекстом, що фраза "Я гуляю один" там не підходить.

Нагадаємо, барабанщик гурту Blink-182 Тревіс Баркер у листопаді минулого року став батьком і стало відомо, як вони з Кортні Кардаш'ян назвали дитину. Їхнього сина звуть Роккі Тринадцятий Баркер.