Найбільше кладовище кораблів: 300 покинутих суден іржавіють і отруюють море (фото)

Узбережжя Мавританії всіяне кораблями, які знайшли тут свій останній причал. У бідній країні власникам дешевше за хабар залишити судно на березі, ніж розбирати на частини.

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На найбільшому у світі кладовищі кораблів біля узбережжя Мавританії знаходиться 300 різних плавзасобів, які іржавіють і викидають токсичні відходи в море. Про це повідомляє британське видання The Sun.

Іржаві каркаси розкидані узбережжям затоки Нуадібу, власники залишають їх незаконно.

Найкрутіше кладовище кораблів у світі

Атлантичний океан біля берега Мавританії усіяний кораблями, які вирушили сюди у своє останнє плавання. У бідній країні морякам дешевше залишити судна іржавіти, ніж розібрати їх на частини. Розбирання корабля б'є по кишені, і заповзятливі власники вирішили, що можна просто позбутися човнів за невеликий хабар.

Найкрутіше кладовище кораблів у світі

У Нуадібу, другому найбільшому місті Мавританії, високе безробіття і нестримна корупція. І місцеві політики закривають очі на незаконне засмічення узбережжя за плату.

Найкрутіше кладовище кораблів у світі

Така практика була особливо популярною у 80-х роках, коли рибна промисловість перейшла під контроль уряду. Відтоді токсичні мастила кораблів, фарба та іржа просочуються у воду. За минулі роки в цьому некрополі накопичилося безліч кораблів — від рибальських траулерів, транспортників і військово-морських крейсерів.

Але один із найпопулярніших екземплярів — рефрижераторне судно United Malike. Корабель завдовжки 119 метрів був побудований 1979 року, 2003 року його залишили марокканські власники.

Розкішний круїзний лайнер вартістю 74 млн євро возив багатих туристів в антарктичні тури, але після аварії його кинули на узбережжі.

Найкрутіше кладовище кораблів у світі

Але від кораблів є і деяка користь. Вони стали новою домівкою для риб та інших морських мешканців, що, своєю чергою, послужило імпульсом для місцевого рибальства.

Нагадаємо, що "цукровий корабель" все ще перебуває біля берегів Шотландії через 50 років після аварії.

Також повідомлялося, що в замерзлому озері через 77 років знову шукають космічний корабель.