"Ви не повірите": покинуте й занедбане село має моторошний секрет (відео)

Під час археологічних розкопок було виявлено яму, яка викликала величезний інтерес через своє незвичайне розташування. Те, що виявилося всередині, змінило уявлення про минуле невеликого поселення.

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У Великій Британії налічується близько 3 000 покинутих середньовічних сіл, але одне з них виділяється серед інших, оскільки зберігає "настільки страшну таємницю", що багатьом людям буде важко в неї повірити. Про це пише Daily Star.

Уоррам-Персі у Північному Йоркширі (Англія) колись був жвавим центром торгівлі та комерції. Однак зараз моторошне минуле села лякає багатьох людей. У період розквіту там було близько 40 будинків.

На перший погляд, у занедбаному місці більше немає нічого значного, але якщо придивитись, то можна знайти сліди цілого поселення. Там досі можна побачити покинуту церкву, стіни, що руйнуються, і низькі цегляні насипи, що йдуть через поля, які колись позначали кордон села.

Британці стверджують, що Уоррам-Персі колись був важливим релігійним місцем для мешканців. Понад 60 років археологи випробовують на цьому місці нові та цікаві методи роботи, деякі з яких були показані у документальному фільмі Смітсонівського каналу "Містична Британія".

Під час археологічних розкопок було виявлено яму, яка викликала величезний інтерес через своє незвичайне розташування. Вона була знайдена на значній відстані від місцевої церкви та цвинтаря, які були типовими місцями для відвідування.

Занедбана церква Фото: The Yorkshireman

У "тривожній знахідці" було понад 100 людських кісток, розповів доктор Стюарт Ратмелл ведучому програми Клайву Андерсону. Знахідка свідчить про те, що у поселення була набагато страшніша історія, ніж вважалося раніше.

Яма служила братською могилою щонайменше для десяти чоловіків. Лікар додав, що люди, які опинилися у землі, ймовірно, мали трагічний кінець.

"Село зберігає таку жахливу таємницю, що ви не повірите в неї", — підсумував ведучий програми.

Розкопки почалися ще у 1950-х роках Фото: HullLive WS

Фахівці, які працюють над розкопками старого села, взяли шматочки землі та кісток, що допомогло їм дізнатися, як жили та чим займалися старі жителі. Розкопки розпочалися у 1950-х роках, але лише у 2002 році організація Історична Англія вивчила це місце, перевіривши скелети з церковного двору.

До 2004 року результати досліджень були опубліковані, що дозволило вченим зрозуміти, як жили та харчувалися люди Середньовіччя та як вони вмирали.

Раніше Фокус повідомляв, що охорона покинутого парку розваг упіймала порушників з камерами. Tivoli World було відкрито 1972 року. Серед 300 атракціонів було кілька оглядових коліс, замок жаху та вежа вільного падіння з 60-метрової висоти.

Також стало відомо, що у місті серед 70 тисяч покинутих будівель знайшли таємні могили. Ряди порожніх бетонних будинків стоять у страшній тиші, мають сліди вандалізму і, за чутками, є притулком для членів наркокартелів.