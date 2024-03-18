З іншого століття: люди помітили "мандрівника в часі" на фотографії 1917 року (відео)

Знімок отримав назву "Останній пікнік". На ньому зображено групу дорослих і дітей, які сидять на пагорбі, але одна людина особливо виділялася.

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Фотографія, зроблена в 1917 році, змушує людей задуматися про те, що подорожі в часі реальні, після того, як на знімку було помічено людину, яка виглядає так, ніби вона з 20 століття. Деякі люди впевнені, що це серфер із 2020-х років. Про цей випадок згадує британський таблоїд The Mirror.

Знімок, що дістав назву "Останній пікнік", було зроблено в Канаді, на ньому зображено групу дорослих і дітей, які сидять на пагорбі. Жінки були одягнені в довгі спідниці, а чоловіки — в ошатні піджаки й капелюхи. Однак найбільше запитань викликав чоловік, який виглядав так, ніби щойно з'явився з XX століття. Його легко помітити в мішкуватій футболці та шортах, а також із розпатланим волоссям.

Деякі люди навіть стали називати його серфером. Ютубер Джеймі Д. Грант знайшов фотографію в історичній книжці під назвою "Велика історія мису Скотт" Лестера Рея Петерсона, яка була опублікована 1974 року.

"Зверніть увагу на групу, на їхній одяг, на їхні капелюхи. Навіть те, як вони сидять, щоб сфотографуватися. А тепер подивіться уважніше. Його голова без капелюха, волосся, шорти. Чоловік ліворуч дивиться з недовірою. Невже таємничий мандрівник довів неможливе і здійснив подорож у часі? Що ви думаєте? " — говорив блогер у відео.

Хлопець виділявся своїм зовнішнім виглядом Фото: YouTube

Люди, які подивилися відео, поділилися своїми думками в коментарях.

"Я переглядав цю книжку, коли був маленькою дитиною, і помітив цю картинку. Вона реальна. У той час мені здавалося, що його одяг трохи випереджає час, щоб бути на цій картинці. У мене досі мурашки по шкірі", — писав один із глядачів.

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Також стало відомо, що жінка помітила послання Судного дня під час ремонту старовинного будинку. Авторка контенту зізналася, що була збита з пантелику повідомленням під шпалерами й намагалася з'ясувати його значення. Користувачі соцмереж не на жарт налякалися побачивши кадри, якими поділилася дівчина.