Из другого века: люди заметили "путешественника во времени" на фотографии 1917 года (видео)

Снимок получил название "Последний пикник". На нем изображена группа взрослых и детей, сидящих на холме, но один человек особенно выделялся.

Related video

Фотография, сделанная в 1917 году, заставляет людей задуматься о том, что путешествия во времени реальны, после того как на снимке был замечен человек, который выглядит так, будто он из 20 века. Некоторые люди уверены, что это серфер из 2020-х годов. Об этом случае вспоминает британский таблоид The Mirror.

Снимок, получивший название "Последний пикник", был сделан в Канаде, на нем изображена группа взрослых и детей, сидящих на холме. Женщины были одеты в длинные юбки, а мужчины в нарядные пиджаки и шляпы-котелки. Однако больше всего вопросов вызвал мужчина, который выглядел так, будто только что появился из XX века. Его легко заметить в мешковатой футболке и шортах, а также с растрепанными волосами.

Некоторые люди даже стали называть его серфером. Ютубер Джейми Д. Грант нашел фотографию в исторической книге под названием "Великая история мыса Скотт" Лестера Рэя Петерсона, которая была опубликована в 1974 году.

"Обратите внимание на группу, на их одежду, на их шляпы. Даже то, как они сидят, чтобы сфотографироваться. А теперь посмотрите внимательнее. Его голова без шляпы, волосы, шорты. Мужчина слева смотрит с недоверием. Неужели таинственный путешественник доказал невозможное и совершил путешествие во времени? Что вы думаете? " — говорил блогер в видео.

Парень выделялся своим внешним видом Фото: YouTube

Люди, посмотревшие видео, поделились своими мыслями в комментариях.

"Я просматривал эту книгу, когда был маленьким ребенком, и заметил эту картинку. Она реальна. В то время мне казалось, что его одежда немного опережает время, чтобы быть на этой картинке. У меня до сих пор мурашки по коже", — писал один из зрителей.

Ранее Фокус сообщал, что строитель нашел спрятанное "письмо в будущее" 1941 года. В записке было сказано о тяжелых условиях труда и о том, что пришлось пережить авторам послания. Они также дали совет будущим поколениям на случай полномасштабного конфликта.

Также стало известно, что женщина заметила послание Судного дня во время ремонта старинного дома. Создательница контента призналась, что была сбита с толку сообщением под обоями и пыталась выяснить его значение. Пользователи соцсетей не на шутку напугались увидев кадры, которыми поделилась девушка.