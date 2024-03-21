Замерзають вії: блогер показав одне з найхолодніших місць у світі (фото)

Люди, які живуть у "вічній зимі", ризикують отримати обмороження за лічені хвилини, якщо опиняться під впливом стихії.

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Блогер Global Kannadiga побував в одному з найхолодніших населених пунктів на Землі, де температура може опускатися до -70°C. Про це він розповів в одному зі своїх останніх роликів на YouTube.

Global Kannadiga вирушив у російське місто Оймякон, де середня температура часто може сягати -50°C. Воно розташоване у Східному Сибіру і його часто називають найхолоднішим місцем у світі.

За словами блогера, найнижча температура, коли-небудь зафіксована в цьому місті, становила -71,2°C у 1924 році. Люди, які живуть тут, ризикують отримати обмороження за лічені хвилини, якщо опиняться під впливом стихії.

Під час свого візиту чоловік вирушив до місцевої школи, де його зустрічали вчителі та їхні учні. Діти були розслаблені та щасливі, вони явно раді гостю. "Ласкаво просимо до школи Оймякон", — каже одна маленька дівчинка мовою Global Kannadiga.

Люди, які живуть тут, ризикують отримати обмороження за лічені хвилини Фото: Daily Star

Покинувши школу і обійнявши дітей, блогер вирішив пройтися засніженим містом. Воно виглядає красиво, дим із труб плавно підіймається над деякими будинками, дахи яких вкриті снігом. Поки він гуляв, сонце почало сідати і його борода почала замерзати, але на цьому справа не закінчилася. Незабаром з його верхньої губи почала звисати бурулька, а вії вкрилися снігом.

Після всього цього чоловік вирушив на ловлю снігових кроликів із місцевим мисливцем, дізнався багато нового про сани й навіть спробував свої сили в підлідній риболовлі.

Раніше Фокус повідомляв, що охорона покинутого парку розваг спіймала порушників із камерами. Tivoli World було відкрито 1972 року. Серед 300 атракціонів було кілька коліс огляду, замок жаху і вежа вільного падіння з 60-метрової висоти.

Також стало відомо, що в місті серед 70 тисяч покинутих будівель знайшли таємні могили. Ряди порожніх бетонних будинків стоять у моторошній тиші, мають сліди вандалізму і, за чутками, слугують притулками для членів наркокартелів.