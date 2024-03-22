Хотів ланцюжок: наречений не отримав від сім'ї нареченої подарунки і скасував весілля

Родичі чоловіка зажадали у сім'ї дівчини обіцяне придане, але її батько не зміг дістати потрібні речі.

Related video

В індійському штаті Мадх'я-Прадеш наречений вирішив скасувати весілля, бо не отримав у подарунок від сім'ї нареченої мотоцикл і золотий ланцюжок, на які очікував. Про це пише Kerala Kaumudi.

День весілля це особлива подія в житті кожної людини, адже це знак початку нового етапу життя з вашим партнером. Але для деяких людей цей день перетворюється на кошмар з таких причин, як придане, яке все ще поширене в суспільстві. Подібний випадок нещодавно стався в Індії. Наречений зі штату Мадхья-Прадеш скасував своє весілля, оскільки батько нареченої не зміг виконати вимогу щодо купівлі мотоцикла і золотого ланцюжка.

На весільну церемонію, що мала відбутися 4 березня, сім'я нареченого прибула в призначений час і просто перед початком зажадала від сім'ї нареченої придане. Її рідні висловили свою нездатність виконати вимоги чоловіка, і між сім'ями виник конфлікт. За повідомленнями, наречений нібито тримав батька нареченої за комір, що ще більше погіршило ситуацію. Пізніше він разом зі своїми рідними залишив місце проведення весілля, залишивши сім'ю нареченої здивованою.

Ілюстративне фото Фото: Kerala Kaumudi

Дівчина висловила своє розчарування і заявила, що не повинна була виходити заміж за людину, яка погрожувала її батькові й повелася по-хамськи.

Раніше Фокус повідомляв, що дружина мільярдера дотримується незвичайних правил, які придумав для неї чоловік. Софія Кралов ділиться зі своїми підписниками своїм розкішним і пишним життям. Жінці не дозволяють займатися домашніми справами, оскільки її чоловік вважає, що це робота для прислуги, але є й інші вимоги.

Також стало відомо, що чоловік побився з нареченою та гостями на весіллі. Ронте Стокс опинився за ґратами після того, як зірвав весільну церемонію. Причина перепалки гостя і нареченої невідома, але вважається, що свою роль зіграв алкоголь.