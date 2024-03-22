Хотел цепочку: жених не получил от семьи невесты подарки и отменил свадьбу

Родственники мужчины потребовали у семьи девушки обещанное приданое, но ее отец не смог достать нужные вещи.

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В индийском штате Мадхья-Прадеш жених решил отменить свадьбу, потому что не получил в подарок от семьи невесты мотоцикл и золотую цепочку, которые ожидал. Об этом пишет Kerala Kaumudi.

День свадьбы это особенное событие в жизни каждого человека, ведь это знак начала нового этапа жизни с вашим партнером. Но для некоторых людей этот день превращается в кошмар по таким причинам, как приданое, которое все еще распространено в обществе. Подобный случай недавно произошел в Индии. Жених из штата Мадхья-Прадеш отменил свою свадьбу, так как отец невесты не смог выполнить требование о покупке мотоцикла и золотой цепочки.

На свадебную церемонию, которая должна была состояться 4 марта, семья жениха прибыла в назначенное время и прямо перед началом потребовала от семьи невесты приданое. Ее родные выразили свою неспособность выполнить требования мужчины, и между семьями возник конфликт. По сообщениям, жених якобы держал отца невесты за воротник, что еще больше усугубило ситуацию. Позже он вместе со своими родными покинул место проведения свадьбы, оставив семью невесты в недоумении.

Иллюстративное фото Фото: Kerala Kaumudi

Девушка выразила свое разочарование и заявила, что не должна была выходить замуж за человека, который угрожал ее отцу и повел себя по-хамски.

Ранее Фокус сообщал, что жена миллиардера соблюдает необычные правила, которые придумал для нее муж. София Кралов делится со своими подписчиками своей роскошной и пышной жизнью. Женщине не разрешают заниматься домашними делами, так как ее муж считает, что это работа для прислуги, но есть и другие требования.

Также стало известно, что мужчина подрался с невестой и гостями на свадьбе. Ронтэ Стокс оказался за решеткой после того, как сорвал свадебную церемонию. Причина перепалки гостя и невесты неизвестна, но считается, что свою роль сыграл алкоголь.