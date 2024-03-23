"Краще не знати": що насправді чують люди, коли вмикається звук дощу (відео)

Несподіване відкриття здивувало користувачів TikTok. Вони запевнили, що відтепер не зможуть слухати тематичні треки.

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Людям, які борються з безсонням та полюбляють слухати заспокійливі "звуки дощу" в застосунках на кшталт Calm або Spotify, доведеться по-новому переосмислити улюблені аудіотреки. Нещодавно експерт зі звукових ефектів із Чикаго (США) на своїй сторінці в TikTok розкрив несподівану правду про те, як вони насправді записуються.

У вірусному ролику чоловік з мікрофоном та диктофоном стоїть на кухні біля сковорідки, в якій смажиться курка, щоб зафіксувати звук, схожий на шум дощу.

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"Майже кожен подібний звук в кіно та на телебаченні — це насправді звук смаження. Легше записати, як смажиться курка, ніж намочити мікрофони на вулиці під дощем", — пояснив фахівець, на сторінку якого підписалось понад 34 тисячі осіб.

Він часто ділиться крутими звуковими ефектами в кінематографі та телебаченні, про які, на його тверде переконання, ніхто не знає.

Несподіване відкриття шокувало користувачів TikTok. Вони запевнили, що відтепер не зможуть слухати тематичні треки без думок про їжу.

"Ну, тепер все зіпсовано", "Виходить, що я засинаю під звук смаження курки на YouTube щоночі", "Дивитися телевізор — це не веганство?", "Краще цього не знати", — пишуть юзери у коментарях під відео.

До речі, майстри часто створюють реалістичні звуки, маніпулюючи предметами побути, тканинами та іншими матеріалами. Наприклад, кокосові горіхи дуже добре імітують цокіт кінських копит.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 44-річну британку Саллі Ньюолл-Сандерсон, яка зіткнулася з дивною проблемою, коли її ноутбук раптом перестав підключатися до інтернету. Протягом кількох днів жінка намагалася з'ясувати причину, перезавантажуючи пристрій, видаляючи програми та телефонуючи своєму провайдеру, але безрезультатно. Лише згодом вона дізналась про справжню причину збоїв.

Крім того, блогерка Мері показала секретну кнопку в автомобілі, про яку мають знати всі без винятку водії. Корисним лайфхаком дівчина поділилася на своїй сторінці в TikTok, де за нею стежать понад 220 тисяч осіб.