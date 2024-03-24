"Убивча" знижка: особняк, у якому брати напали на батьків, продали "за копійки"

Будинок із сімома спальнями, басейном, приватним тенісним кортом і двоповерховим будиночком для гостей було виставлено на продаж із грудня, він коштував трохи менше ніж 20 мільйонів доларів.

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Розкішний особняк у Беверлі-Гіллз (штат Каліфорнія, США), у якому брати Менендеси смертельно поранили своїх батьків у 1989 році, продано за 17 мільйонів доларів. Це сталося рівно через 28 років після того, як їх було засуджено за жорстокі вбивства. Про це пише Los Angeles Times.

Будинок із сімома спальнями, басейном, приватним тенісним кортом і двоповерховим будиночком для гостей було виставлено на продаж із грудня, він коштував трохи менше ніж 20 мільйонів доларів. Продавець, керівник телекомунікаційної компанії Сем Делуг, купив будинок 2001 року за 3,7 мільйона доларів.

Детальна інформація про покупця була надана не відразу. На думку судового оцінювача, ціна продажу особняка в 17 мільйонів доларів була приблизно на 25 % нижчою за переважну ринкову вартість, повідомляє Realtor.com.

Будинок із сімома спальнями Фото: realtor.com На задньому дворі є басейн Фото: realtor.com

Це ж видання зазначає, що будинки, в яких сталося гучне вбивство, зазвичай продаються зі знижкою. Особняк сім'ї Менендес був виставлений на продаж через кілька місяців після виходу на екрани серіалу про братів, який привернув нову увагу до сумнозвісної справи.

Ерік і Лайл Менендес убили своїх батьків, Хосе і Кітті, з дробовика 20 серпня 1989 року. Спочатку припускали, що за вбивства відповідальна мафія, проте на суді брати зізналися у скоєному. Хлопці, яким на момент убивств було 21 і 18 років, стверджували, що діяли з метою самозахисту від жорстокого батька. Прокурори стверджували, що брати вбили своїх батьків заради багатомільйонної спадщини, посилаючись на те, що після смерті вони здійснили значні витрати.

Брати Менендес все ще перебувають у в'язниці Фото: realtor.com

У 1996 році їм винесли обвинувальний вирок. Брати, як і раніше, перебувають у в'язниці, попри те, що неодноразово оскаржували рішення про арешт.

Особняк був побудований 1927 року і перероблений 1984 року магнатом нерухомості Марком Слоткіним, який продав його Хосе 1988 року за 4 мільйони доларів. Вілла в середземноморському стилі була продана "за копійки".

Раніше Фокус повідомляв, що будівельник знайшов захований "лист у майбутнє" 1941 року. У записці було сказано про важкі умови праці й про те, що довелося пережити авторам послання. Вони також дали пораду майбутнім поколінням на випадок повномасштабного конфлікту.

Також стало відомо, що жінка помітила послання Судного дня під час ремонту старовинного будинку. Авторка контенту зізналася, що була збита з пантелику повідомленням під шпалерами і намагалася з'ясувати його значення. Користувачі соцмереж не на жарт налякалися побачивши кадри, якими поділилася дівчина.