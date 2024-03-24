"Убийственная" скидка: особняк в котором братья напали на родителей продали "за копейки"

Дом с семью спальнями, бассейном, частным теннисным кортом и двухэтажным домиком для гостей был выставлен на продажу с декабря и стоил чуть меньше 20 миллионов долларов.

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Роскошный особняк в Беверли-Хиллз (штат Калифорния, США), в котором братья Менендес смертельно ранили своих родителей в 1989 году, продан за 17 миллионов долларов. Это случилось ровно через 28 лет после того, как они были осуждены за жестокие убийства. Об этом пишет Los Angeles Times.

Дом с семью спальнями, бассейном, частным теннисным кортом и двухэтажным домиком для гостей был выставлен на продажу с декабря и стоил чуть меньше 20 миллионов долларов. Продавец, руководитель телекоммуникационной компании Сэм Делуг, купил дом в 2001 году за 3,7 миллиона долларов.

Подробная информация о покупателе была предоставлена не сразу. По мнению судебного оценщика, цена продажи особняка в 17 миллионов долларов была примерно на 25 % ниже преобладающей рыночной стоимости, сообщает Realtor.com.

Дом с семью спальнями Фото: realtor.com На заднем дворе есть бассейн Фото: realtor.com

Это же издание отмечает, что дома, в которых произошло громкое убийство, обычно продаются со скидкой. Особняк семьи Менендес был выставлен на продажу через несколько месяцев после выхода на экраны сериала о братьях, который привлек новое внимание к печально известному делу.

Эрик и Лайл Менендес убили своих родителей, Хосе и Китти, из дробовика 20 августа 1989 года. Изначально предполагалось, что за убийства ответственна мафия, однако на суде братья признались в содеянном. Парни, которым на момент убийств было 21 и 18 лет, утверждали, что действовали в целях самозащиты от жестокого отца. Прокуроры утверждали, что братья убили своих родителей ради многомиллионного наследства, ссылаясь на то, что после смерти они совершили значительные траты.

Братья Менендес все еще находятся в тюрьме Фото: realtor.com

В 1996 году им вынесли обвинительный приговор. Братья по-прежнему находятся в тюрьме, несмотря на то, что неоднократно обжаловали решение об аресте.

Особняк был построен в 1927 году и переделан в 1984 году магнатом недвижимости Марком Слоткиным, который продал его Хосе в 1988 году за 4 миллиона долларов. Вилла в средиземноморском стиле была продана "за копейки".

Ранее Фокус сообщал, что строитель нашел спрятанное "письмо в будущее" 1941 года. В записке было сказано о тяжелых условиях труда и о том, что пришлось пережить авторам послания. Они также дали совет будущим поколениям на случай полномасштабного конфликта.

Также стало известно, что женщина заметила послание Судного дня во время ремонта старинного дома. Создательница контента призналась, что была сбита с толку сообщением под обоями и пыталась выяснить его значение. Пользователи соцсетей не на шутку напугались увидев кадры, которыми поделилась девушка.