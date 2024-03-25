Модниця знайшла в секонд-хенді несподівані речі вартістю в тисячі доларів (відео)

Сідні Зора поділилася своїм досвідом у виборі речей, які продаються вже не вперше. Дівчина розповіла про дизайнерські сумки та інші аксесуари.

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Любителька модних речей і авторка контенту Сідні Зора думає, що знайшла найшикарніший магазин у світі. Дівчина виявила кілька дизайнерських речей у відділі сумок і вирішила поділитися цією знахідкою зі своїми глядачами в TikTok.

Інтерес до потенціалу магазинів економкласу дуже великий. Їхня магія полягає в тому, що людина ніколи не знає, що можеш знайти. Іноді, якщо опинитися в потрібному магазині в потрібний час, то можна отримати навіть дизайнерські речі, які просто лежать на полицях.

Так сталося з Сідні, яка розповіла про свій улюблений магазин. У цьому секонд-хенді, який знаходиться в Торонто (Канада) дівчина часто знаходить модні та якісні речі. За її словами, це найшикарніший у світі магазин. Саме в ньому Сінді нещодавно знайшла кілька сумок, які привернули її увагу.

Дівчина спочатку насторожено ставилася до покупок у таких магазинах, але з часом навчилася розбиратися в речах.

"Я завжди думала, що в магазині все підроблене, особливо сумки. Але тут справді є люди, які приходять і віддають дизайнерські речі", — каже вона.

Сінлі купила собі шубу зі штучного хутра Фото: Tiktok/sydneezora

Досвід підказав Сінді їй, що магазин у Торонто, є тим, у який варто приходити, якщо люди хочуть отримати вигідну покупку. Саме в ньому вона знайшла кілька дивовижних дизайнерських сумок, але їхнє походження спочатку було незрозумілим.

Серед "підробок" були сумки Dior і холдери Louis Vuitton, які, за її зізнанням, змусили її гадати про їхню справжність. Також вона упустила сумку Coach, яка виглядала як справжня. Її подруга побачила її першою і не збиралася випускати з рук. Однак того дня дівчина знайшла ще багато речей, які їй сподобалися, включно з шубою зі штучного хутра та різними аксесуарами.

@sydneezora another thrift vlog of my fave value village location in toronto 🎀 (this is the yonge st value village boutique!) ♬ How`s Your Day - aAp Vision

Глядачі, які подивилися її ролик, зазначили, що сумка Coach виглядає справжньою. Вони поміркували й про інші покупки та сам магазин.

"Сумка Coach безумовно 2008 року. У мене є сумки з такою ж підкладкою", "Вінтажна сумка Louis Vuitton просто чудова", "Louis Vuitton несправжня, тому що логотипи перевернуті на протилежному боці", "Що? Терміново бронюю квиток у Торонто", — писали вони.

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