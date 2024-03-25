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Розгніваний чоловік на святі розповів усім, що дружина вагітна не від нього (фото)

Вечірка на честь майбутньої дитини, правда про дружину, дитина від іншого чоловіка, зрада дружини, зруйнував сім'ю, батько дружини, соцмережі
Фото: Pinterest | Ілюстративне фото

Незручне зізнання шокувало гостей, а також жінку, яка навіть не підозрювала, що її чоловік усе знає. Вона заперечувала свою провину і заявила своєму батькові, що це було непорозуміння.

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Розгніваний чоловік не стримався і розкрив друзям і родичам несподівану правду про майбутню дитину, попри те що дружина благала його зупинитися. Про цю історію, яка трапилася в листопаді 2020 року згадує The Mirror.

Новина про зраду дружини зруйнувала сім'ю. Кадри з зізнанням, які встигли облетіти майже всі соцмережі, вперше були показані на популярному форумі Reddit.

Чоловік, який не захотів називати своє ім'я, повідомив друзям і родичам, що не є батьком майбутньої дитини своєї дружини. Щоб погіршити ситуацію, він вказав на справжнього батька перед приголомшеними гостями.

"Це не моя дитина, ця вечірка для цих двох", — сказав чоловік, показавши на людину за іншим столиком.

Незручне зізнання шокувало гостей, а також дружину, яка навіть не підозрювала, що її чоловік знає всю правду. Вона заперечувала свою провину і заявила своєму батькові, що це було непорозуміння.

Вечірка на честь майбутньої дитини, правда про дружину, дитина від іншого чоловіка, зрада дружини, зруйнував сім'ю, батько дружини, соцмережі Fullscreen
Чоловік розповів гостям усю правду про дружину
Фото: Reddit
Вечірка на честь майбутньої дитини, правда про дружину, дитина від іншого чоловіка, зрада дружини, зруйнував сім'ю, батько дружини, соцмережі Fullscreen
Жінка благала чоловіка обговорити це питання наодинці
Фото: Reddit

Чоловіка, який збирався стати батьком, було вже не зупинити.

"Ви всі знаєте, що я чекаю хлопчика. Ось, дивіться, у мене є тест на вагітність, ви знаєте, що я стану батьком. Але знаєте що, ви упустили одну важливу деталь. Ось доказ того, що вона не на четвертому, а на шостому місяці вагітності", — продовжував він

Жінка благала чоловіка обговорити це питання наодинці, але він показав кадри, на яких вона спілкується з іншим чоловіком, що сидить за сусіднім столиком.

"Ця вечірка не для мене, а для них, і я залишу все як є", — додав він.

Видання зазначає, що коли батько дружини запитав, що відбувається, вона відповіла: "Це непорозуміння, тату". У ролику, опублікованому на Reddit, також було показано, як чоловік жінки йде. Невідомо, де були зроблені ці кадри.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка обіймає людей і заробляє цим на життя. Аніко Роуз стверджує, що таким чином допомагає людям впоратися зі стресом, самотністю і травмами. Жінка займається цим уже понад три роки.

Також стало відомо, що чоловік побився з нареченою та гостями на весіллі. Ронте Стокс опинився за ґратами після того, як зірвав весільну церемонію. Причина перепалки гостя і нареченої невідома, але вважається, що свою роль зіграв алкоголь.