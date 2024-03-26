Нещодавно "побудували": у центрі міста знесли багатоквартирний будинок вартістю $1,5 млн (фото)

Зовні будівля виглядала закінченою, але ніхто в неї так і не в'їхав. Її вирішили знести, після того як з'ясувалося, що завершення робіт обійдеться дорожче, ніж будівництво нового житлового будинку.

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Управління житлового будівництва міста Гері в штаті Індіана (США) майже знесло багатоквартирний будинок вартістю 1,5 мільйона доларів у самому центрі. Будівля, яка була нещодавно побудована, так і не була заселена. Про це пише Indiana Economic Digest.

Протягом багатьох років місто страждає від безлічі занедбаних будівель, тому влада відновила зусилля з їх знесення. Минулого тижня будівельники почали зносити новий багатоповерховий будинок у центрі Гері, який нещодавно побудували, але він так і не знайшов своїх мешканців.

У 2011 році рада міста схвалила безвідсоткову позику в розмірі 1,5 мільйона доларів на проєкт доступного житла 700 Broadway. Будівництво будівлі було профінансовано за рахунок гранту Міністерства житлового будівництва та міського розвитку США. У 2013 році забудовник Джон Колдеа і його компанія позичили у міста ще 70 000 доларів на реалізацію проєкту.

Роботи зі зведення чотириповерхового 18-квартирного житлового будинку з п'ятьма комерційними приміщеннями на першому поверсі почалися, але так і не були завершені. Зовні будівля виглядала закінченою, але ніхто в неї так і не в'їхав. Її вирішили знести, після того як з'ясувалося, що завершення робіт обійдеться дорожче, ніж будівництво нового житлового будинку.

У 2015 році будинок 700 Broadway було визнано на 50% завершеним, але незабаром роботи було припинено.

Руїни будинку 700 Broadway Фото: NWI Times

Представники міської ради Гері направили стягнення на майно у 2019 році, подавши позов до Вищого суду округу Лейк, але так і не змогли отримати гроші від забудовника. Однак він погодився передати недобудований багатоквартирний будинок Корпорації розвитку Північно-Західної Індіани, яка є підрозділом житлового управління Гері.

Бізнесмен із Гері Джон Аллен, ресторатор, який відремонтував безліч порожніх об'єктів у місті, був розчарований тим, що будівлю не виставили на податковий продаж, а вартість її ремонту не було публічно розкрито.

"Вони просто почали зносити його і не дозволили нікому купити будівлю. Вони не дозволили приватній компанії вийти на відкритий ринок і подивитися, чи можна закінчити роботу. Це був великий державний проєкт, а тепер ми залишилися без грошей. Ми не збираємо з нього податки на нерухомість. Найбільше мене турбує неправильне управління державними коштами та активами", — сказав він.

Раніше Фокус повідомляв, що житловий район міста в Англії з будівлями без дахів нагадує зруйновану війною країну. Один з комплексів порівняли з Сирією. Блогер Денні показав всюди розкидані уламки, а деякі будівлі без дахів виглядають "розбомбленими".

Також стало відомо, що шукачі Google Maps думають, що знайшли таємничі "двері" посеред Антарктиди. Користувачів соцмереж здивувала незвичайна знахідка. Багато хто вважає, що таємничий об'єкт на карті може виявитися дверима, але під час обговорень були названі і більш дикі теорії.