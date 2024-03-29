Жінку спіймали під час спроби провезти через аеропорт 439 "інопланетних" жуків (фото)

Жінка намагалася заховати комах під упаковками із закусками, але рентгенівський апарат виявив аномалії в її багажі.

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У Китаї було спіймано жінку, яка намагалася провезти комах через міжнародний аеропорт Гуанчжоу Байюнь у Гуанчжоу, провінція Гуандун. Про це пише Metro.

Вона прибула в третій за завантаженістю аеропорт країни в невстановлену дату і була знята на камеру, коли намагалася підняти свою валізу на сканер багажу. Рентгенівський апарат виявив кілька аномалій у її сумці. Під час огляду митники виявили всередині сотні жуків в індивідуальних упаковках, деякі з них були ще живі й повзали по її валізі.

Жінка намагалася заховати їх під упаковками із закусками.

Жінка намагалася заховати комах під упаковками із закусками Фото: Sing Tao Daily

Офіцери нарахували 11 видів жуків, зокрема японського жука-носорога, яких налічувалося 125 екземплярів. Всього комах було 439. Усі ці жуки вважаються "прибульцями" в Китаї. Пов'язано це з тим, що жоден з них не живе в країні природним чином, тому вони вважаються екзотичними видами.

Жуки-носороги вважаються "прибульцями" в Китаї Фото: Sing Tao Daily

Останніми роками китайські прикордонники та митники подвоїли кількість перевірок, щоб боротися з ринком екзотичних домашніх тварин, що бурхливо розвивається. Один мільйон людей у Китаї, багато з яких належать до більш забезпечених сімей, є їхніми власниками. Тварин привозили контрабандою з-за кордону. Серед них мавпи, крокодили та тропічні птахи.

У понеділок, 25 березня, митники міста Сяминь на південно-східному узбережжі Китаю повідомили, що перехопили судно, яке прибуло, з більш ніж 20 000 живих тарганів. Було викликано службу дезінсекції через побоювання, що комахи можуть поширити хвороби, якщо вирвуться на свободу.

Видання зазначає, що перевезення або пересилання поштою живих тварин і рослин до Китаю заборонено.

Раніше Фокус повідомляв, що Жінка прийняла помпон від шапки за поранене дитинча їжака і повезла його до зоозахисників. Добра самаритянка принесла "маленьку чарівну тваринку" до ветеринарів у картонній коробці з їжею і пляшкою гарячої води.

Також стало відомо, що рідкісна двоголова змія перенесла унікальну операцію. Тварина на прізвисько Тигрова Лілія погано почувалася після годування. Фахівці зробили все, щоб допомогти незвичайній рептилії.