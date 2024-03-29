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Жінку спіймали під час спроби провезти через аеропорт 439 "інопланетних" жуків (фото)

Жінка намагалася провезти комах через аеропорт, жуки, інопланетні жуки, намагалася заховати, контрабанда, екзотичні тварини
Фото: Sing Tao Daily | Офіцери нарахували 11 видів жуків

Жінка намагалася заховати комах під упаковками із закусками, але рентгенівський апарат виявив аномалії в її багажі.

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У Китаї було спіймано жінку, яка намагалася провезти комах через міжнародний аеропорт Гуанчжоу Байюнь у Гуанчжоу, провінція Гуандун. Про це пише Metro.

Вона прибула в третій за завантаженістю аеропорт країни в невстановлену дату і була знята на камеру, коли намагалася підняти свою валізу на сканер багажу. Рентгенівський апарат виявив кілька аномалій у її сумці. Під час огляду митники виявили всередині сотні жуків в індивідуальних упаковках, деякі з них були ще живі й повзали по її валізі.

Жінка намагалася заховати їх під упаковками із закусками.

Жінка намагалася провезти комах через аеропорт, жуки, інопланетні жуки, намагалася заховати, контрабанда, екзотичні тварини Fullscreen
Жінка намагалася заховати комах під упаковками із закусками
Фото: Sing Tao Daily

Офіцери нарахували 11 видів жуків, зокрема японського жука-носорога, яких налічувалося 125 екземплярів. Всього комах було 439. Усі ці жуки вважаються "прибульцями" в Китаї. Пов'язано це з тим, що жоден з них не живе в країні природним чином, тому вони вважаються екзотичними видами.

Жінка намагалася провезти комах через аеропорт, жуки, інопланетні жуки, намагалася заховати, контрабанда, екзотичні тварини Fullscreen
Жуки-носороги вважаються "прибульцями" в Китаї
Фото: Sing Tao Daily

Останніми роками китайські прикордонники та митники подвоїли кількість перевірок, щоб боротися з ринком екзотичних домашніх тварин, що бурхливо розвивається. Один мільйон людей у Китаї, багато з яких належать до більш забезпечених сімей, є їхніми власниками. Тварин привозили контрабандою з-за кордону. Серед них мавпи, крокодили та тропічні птахи.

У понеділок, 25 березня, митники міста Сяминь на південно-східному узбережжі Китаю повідомили, що перехопили судно, яке прибуло, з більш ніж 20 000 живих тарганів. Було викликано службу дезінсекції через побоювання, що комахи можуть поширити хвороби, якщо вирвуться на свободу.

Видання зазначає, що перевезення або пересилання поштою живих тварин і рослин до Китаю заборонено.

Раніше Фокус повідомляв, що Жінка прийняла помпон від шапки за поранене дитинча їжака і повезла його до зоозахисників. Добра самаритянка принесла "маленьку чарівну тваринку" до ветеринарів у картонній коробці з їжею і пляшкою гарячої води.

Також стало відомо, що рідкісна двоголова змія перенесла унікальну операцію. Тварина на прізвисько Тигрова Лілія погано почувалася після годування. Фахівці зробили все, щоб допомогти незвичайній рептилії.