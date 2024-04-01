Вирвався та втік: пса в аеропорту через помилку "посадили" на інший рейс

Офіційні представники авіакомпанії Alaska Airlines вибачились перед власником Муса за стресову ситуацію.

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Пес на ім'я Мус, який разом з хазяїном мав летіти рейсом авіакомпанії Alaska Airlines, спричинив справжній переполох у міжнародному аеропорту Ролі-Дарем (Північна Кароліна, США). Домашній улюбленець не потрапив на борт через помилку під час завантаження вантажу. Про це повідомляє видання CNN.

Наступного дня, коли Муса готували до посадки на наступний рейс до Сіетла сталась ще одна оказія: він несподівано вирвався з нашийника і втік під час прогулянки. Авіакомпанія терміново розпочала пошуки зниклої тваринки.

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"Собака мав полетіти нашим рейсом у вівторок ввечері, але через недогляд у процесі завантаження вантажу не потрапив на борт й залишився з нашою командою в аеропорту на ніч. В середу перед посадкою на наступний рейс Муса вивели на прогулянку, але коли прийшов час закривати його в переносному ящику, він вирвався та втік", — пояснили в Alaska Airlines.

Утім, пригоди Муса закінчились щасливо. Зниклого песика виявили неушкодженим та ситим наступного дня вранці. Як з’ясувалося, він встиг добряче підкріпитися в одного зі співробітників аеропорту.

Офіційні представники Alaska Airlines вибачились перед власником Муса за стресову ситуацію й дуже зраділи, що все владналося.

"Ми раді, що собака неушкоджений і щасливо повернувся до своїх господарів", — наголосили в авіакомпанії.

Офіційні представники Alaska Airlines вибачились перед власником Муса за стресову ситуацію Фото: Alaska Airlines Офіційні представники Alaska Airlines вибачились перед власником Муса за стресову ситуацію Фото: Alaska Airlines

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 3-річний чихуахуа Бао завдяки своїй господині Кса Тхі Нгок Тран з Торонто (Канада) насолоджується розкішним життям. За останні два роки собачка разом з хазяйкою побували у різних куточках світу — від Франції до Мексики. Вони зупиняються у розкішних п'ятизіркових готелях, обідають в елітних кафе і займаються шопінгом.

Крім того, ми розповідали, що у Колумбії живе пес на ім'я Роуп Дедді, який вважається одним з найдорожчих — його вартість сягає 120 тисяч доларів. Господар собаки стверджує, що витрачає на його харчування близько 350 доларів щомісяця. У раціон входить сире м'ясо, морква та грецький йогурт, а також вітаміни та інші добавки.