Стюардеса розповіла про те, як неслухняні пасажири ускладнюють її роботу (відео)

Бортпровідниця на ім'я Дестані розповіла про те, як намагалася впоратися з пасажирами, які не хотіли слухатися членів екіпажу під час посадки. Її розповідь викликала суперечки в соцмережах.

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Стюардеса на ім'я Дестані здобула широку популярність у соцмережах після того, як поділилася історією про важких клієнтів, з якими їй довелося зіткнутися під час нещодавньої зміни. Про це дівчина розповіла в одному зі своїх останніх роликів у TikTok.

Бортпровідниця почала свою розповідь з того, що рейс, на якому вона працювала, мав бути повністю заповнений. Однак, за її словами, через кілька щільних стикувань на борт успішно піднялася тільки половина пасажирів. Вона додала, що до посадки на літак залишалося приблизно 15 хвилин.

І тут почалися проблеми. За словами Дестані, жінка та її дочка "схопили" її, щоб запитати, чи буде рейс повним. Після того, як їм відповіли, вони попросили сісти на вільний ряд навпроти них. Дестані сказала, що відмовила їм. Але пара не здавалася.

"Я йду, і тоді вона каже своїй дочці пересісти на вільний ряд", — сказала вона.

Дестані розповіла про непустунливих пасажирів у TikTok Фото: колаж Фокус

Стюардеса також пояснила, що цей дует був не єдиною парою, яка намагалася помінятися місцями, тому що вони припускали, що літак не буде переповнений.

"Усі влаштовувалися на чужих місцях", — розповідала бортпровідниця.

Намагаючись виправити ситуацію, Дестані сказала, що попросила маму і доньку повернутися на відведені їм місця. Стюардеса також сказала, що пообіцяла їм, що вони зможуть пересісти, якщо люди, які мали сидіти там, запізняться на стикувальний рейс. Однак, оскільки багато хто порушував правила, стюардеса врешті-решт попросила колегу зробити оголошення, що закликає пасажирів сісти на відведені їм місця.

"Хлопці, будь ласка, йдіть і сидіть на своїх місцях, поки не закінчиться посадка. Це не Southwest. Ви не можете просто сісти, де захочете", — сказала Дестані.

Дівчина закінчила своє відео риторичним запитанням до глядачів: "Чому люди так ускладнюють цю роботу?".

@destanieaaa Meanwhile we’re not being paid for any of this lol ♬ Yacht Club - MusicBox

У коментарях багато користувачів соцмереж стали на бік члена екіпажу літака.

"Хто не слухає стюардесу?", "Чому люди просто не дотримуються інструкцій", "Це дико — не сидіти на своєму місці під час посадки", "Наприклад, перевірте схему розсадження, поки чекаєте посадки, якщо хочете знати, чи будуть місця вільними", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що стюардеса розповіла про найбільш скажені звички пасажирів. Сіерра Міст часто розповідає про свою роботу бортпровідницею в соціальних мережах. За її словами, навіть у тих рейсах, які проходять гладко, люди поводяться неналежним чином.

Також стало відомо, що жінка так любить залізничний вокзал, що вирішила назвати себе на його честь. Рехане Мерілебон Хаваджа майже 20 років пропрацювала на станції та вирішила відзначити цю знаменну для неї дату в незвичайний спосіб.