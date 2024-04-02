Просто геніально: чоловік зробив на пальці тату в формі лінійки (фото)

Штеффен Карлсен, який працює морським офіцером, зізнається, що давно мріяв про подібне татуювання.

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31-річний норвежець Штеффен Карлсен вирішив зробити собі доволі незвичайну наколку — лінійку на вказівному пальці правої руки. Цю нестандартну ідею втілила в життя його 35-річна кохана, професійна тату-майстриня Джулі Стрмснес. Про курйозну історію написало видання Daily Star.

Попри певний скептицизм щодо естетики, Джулі таки погодилася нанести на палець Штеффена 10 рівновіддалених ліній з інтервалом в 1 см. Процес створення татуювання зайняв у неї близько 15 хвилин.

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Карлсен, який працює морським офіцером, зізнається, що давно мріяв про подібне татуювання.

"Я завжди хотів використовувати свої пальці для вимірювань. Багато хто каже, що це могло б стати в пригоді, якби я був перукарем або інженером-будівельником", — пояснює чоловік й додає, що пишається своєю "корисною" наколкою-лінійкою.

Його рішення викликало неоднозначну реакцію в інтернеті. Поки одні користувачі мережі захоплено називають цю ідею "геніальною", інші вважають її нісенітницею. Однак сам норвежець більш ніж задоволений вибором.

Карлсен, який працює морським офіцером, зізнається, що давно мріяв про подібне татуювання Фото: SWNS

"У 30% коментарів пишуть про те, що це геніально. Інші називають дурістю. Попри все, мені приємно мати таку можливість для вимірювання", — ділиться враженнями він.

До речі, у Штеффена уже є чимало татуювань, але лінійка на пальці стала, безумовно, найбільш оригінальним доповненням до його колекції.

Штеффен разом зі своєю коханою Фото: SWNS

Нагадаємо, раніше Фокус писав про туристку Кейт, яка зробила красиве тату арабською мовою, але дарма не поцікавилась перекладом. Мандрівниця пояснила, що побачила такий самий напис на ринку в Марокко. У коментарях під її відео юзери почали насміхатися та іронізувати.

Крім того, 98-річна Вініфред Піннер з Бірмінгема, що у Великій Британії, вирішила зробити своє перше татуювання в пам'ять про покійного онука, а також, щоб привернути увагу суспільства до проблем з психічним здоров'ям. Ідея зробити татуювання виникла у пенсіонерки після того, як її 34-річний онук Джеймі покінчив життя самогубством у вересні минулого року.