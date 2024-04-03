Відсвяткував розлучення: чоловіка заарештували за стрілянину з пістолета в центрі міста

Крейг Хосе Міллер, імовірно, пограбував машини на стоянці і поводився вкрай агресивно щодо офіцерів, які його заарештували. Чоловік погрожував правоохоронцям фізичною розправою.

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26-річний Хуан Хосе Васкес, також відомий як Крейг Хосе Міллер, який святкував знову здобуту свободу після розлучення з дружиною, швидко втратив її, опинившись за ґратами після стрілянини з пістолета в центрі Нешвілла (США). Інцидент стався вранці 1 квітня. Про це пише WSMV.

Згідно із заявою про арешт, чоловіка помітили кілька людей, які стріляли в різних напрямках. Офіцери поліцейського управління Нешвілла прибули на місце події й виявили Міллера, який сидів на розі перехрестя з другом. Спочатку хлопець заперечував усі звинувачення у стрілянині. Однак пізніше американець зізнався, що щойно розлучився з дружиною і зробив вісім пострілів "на честь здобуття свободи".

Офіцери знайшли всі вісім гільз і поговорили зі свідками, які розповіли, що стояли поруч із Міллером, який почав стріляти, наражаючи їх на небезпеку.

За словами співробітників поліції, під час арешту ненадовго перекрили перехрестя, отримавши інформацію про те, що в рюкзаку підозрюваного, який все ще перебував на місці події, знаходяться матеріали для виготовлення бомби. Було встановлено периметр і проведено обшук сумки, яку визнали безпечною.

Ілюстративне фото Фото: WTVF

Під час обшуку рюкзака було виявлено вкрадені речі, імовірно пов'язані з нещодавніми зломами автомобілів на прилеглій стоянці, зокрема пістолет, з якого нібито стріляв Міллер. Чоловік, який нещодавно розлучився з дружиною, носив на шиї перепустку на парковку, де було скоєно крадіжки.

Співробітники поліції зазначили, що затриманий поводився вкрай агресивно щодо офіцерів, які його заарештували. Він вибив двері патрульної машини зсередини і вдарив одного з поліцейських ногою в живіт. У якийсь момент, за спогадами офіцерів, чоловік, який стріляв, сказав, що збирається вбити їх усіх.

У понеділок вранці (1 березня) Міллера помістили до в'язниці, йому висунули безліч звинувачень, включно з нападом зі смертельною зброєю за обтяжувальних обставин, необережним створенням небезпеки із застосуванням смертельної зброї, крадіжкою майна, зберіганням наркотиків і нападом на офіцерів.

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