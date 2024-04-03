Отпраздновал развод: мужчину арестовали за стрельбу из пистолета в центре города

Крейг Хосе Миллер предположительно ограбил машины на парковке и вел себя крайне агрессивно по отношению к арестовавшим его офицерам. Мужчина угрожал правоохранителям физической расправой.

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26-летний Хуан Хосе Васкес, также известный как Крейг Хосе Миллер, который праздновал вновь обретенную свободу после развода с женой, быстро потерял ее, оказавшись за решеткой после стрельбы из пистолета в центре Нэшвилла (США). Инцидент произошел утром 1 апреля. Об этом пишет WSMV.

Согласно заявлению об аресте, мужчина был замечен несколькими людьми, стрелявшим в разных направлениях. Офицеры полицейского управления Нэшвилла прибыли на место происшествия и обнаружили Миллера, сидящего на углу перекрестка с другом. Поначалу парень отрицал все обвинения в стрельбе. Однако позже американец признался, что только что развелся с женой и произвел восемь выстрелов "в честь обретения свободы".

Офицеры нашли все восемь гильз и поговорили со свидетелями, которые рассказали, что стояли рядом с Миллером, который начал стрелять, подвергая их опасности.

По словам сотрудников полиции, во время ареста ненадолго перекрыли перекресток, получив информацию о том, что в рюкзаке подозреваемого, который все еще находился на месте происшествия, находятся материалы для изготовления бомбы. Был установлен периметр и проведен обыск сумки, которую признали безопасной.

Иллюстративное фото Фото: WTVF

При обыске рюкзака были обнаружены украденные вещи, предположительно связанные с недавними взломами автомобилей на близлежащей парковке, в том числе пистолет, из которого якобы стрелял Миллер. Мужчина, который недавно развелся с женой, носил на шее пропуск на парковку, где были совершены кражи.

Сотрудники полиции отметили, что задержанный вел себя крайне агрессивно по отношению к арестовавшим его офицерам. Он выбил двери патрульной машины изнутри и ударил одного из полицейских ногой в живот. В какой-то момент, по воспоминаниям офицеров, стрелявший мужчина сказал, что собирается убить их всех.

В понедельник утром (1 марта) Миллер был помещен в тюрьму, ему предъявлено множество обвинений, включая нападение со смертельным оружием при отягчающих обстоятельствах, неосторожное создание опасности с применением смертельного оружия, кражу имущества, хранение наркотиков и нападение на офицеров.

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