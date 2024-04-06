Безплідна земля: найменший у світі кордон має довжину всього 85 метрів (відео)

Безплідна скеля була островом до 1934 року, але внаслідок землетрусу утворився невеликий перешийок, що перетворив його на півострів. Пізніше цей сухопутний кордон було офіційно визнано найменшим у світі.

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Пеньйон-де-Велес-де-ла-Гомера, невелика скеля на півночі Африки, завойована Іспанією 1564 року, має титул найменшого державного кордону у світі. Його довжина становить лише 85 метрів. Про це пише Oddity Central.

Іспанія має майже 2000 кілометрів сухопутних кордонів із Португалією та Францією, але набагато менше — з Андоррою, Великою Британією та Марокко. Саме з останньою африканською державою вони мають найменший сухопутний кордон у світі. 85-метрова ділянка суші з'єднує скелю площею близько 19 000 квадратних метрів із марокканським узбережжям. Пеньйон-де-Велес-де-ла-Гомера є іспанською територією з 1564 року, після того, як скеля була завойована адміралом Педро де Естопіньяном. Однак Марокко неодноразово висувало на неї претензії, але Іспанія ніколи не погоджувалася повернути ці землі й фактично розмістила там війська для забезпечення свого правління.

За правовим статусом Пеньйон-де-Велес-де-ла-Гомера є неавтономною територією, що перебуває під управлінням Іспанії. Цікаво, що ця безплідна скеля була островом до 1934 року, але внаслідок землетрусу утворився невеликий перешийок, який перетворив острів на півострів. Цей сухопутний кордон було офіційно визнано найменшим у світі.

Безплідна скеля була островом до 1934 року Фото: YouTube

Наразі на Пеньйон-де-Велес-де-ла-Гомера проживають тільки іспанські війська, що відповідають за спостереження і оборону. Солдати змінюються щомісяця і живуть у скромних приміщеннях, без водопроводу та електрики. Вони покладаються виключно на кораблі ВМС Іспанії, які регулярно доставляють їм припаси.

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