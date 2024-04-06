Найбільше пограбування: у США грабіжники забрали зі сховища $30 млн (відео)

Злодіям вдалося проникнути на об'єкт непоміченими, пройшовши по даху. За словами начальниці поліції Лос-Анджелеса, у будівлі зберігали й обробляли готівку, отриману від підприємств по всьому регіону.

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У США ніч на великодню неділю, 31 березня, з грошового сховища в Сан-Фернандо було викрадено 30 мільйонів доларів, що стало одним із найбільших пограбувань в історії міста. Про це повідомила влада газеті Los Angeles Times.

Грабіжники отримали доступ до неназваного сховища, проникнувши туди через дах, повідомила виданню начальниця поліції Лос-Анджелеса Елейн Моралес.

За її словами, у будівлі зберігалася й оброблялася готівка, отримана від підприємств по всьому регіону. Власники бізнесу виявили крадіжку тільки після того, як відкрили сховище в понеділок 1 квітня.

Грабіжники успішно проникли до сховища грошей, але як саме їм вдалося обійти складну систему сигналізації, залишається загадкою.

Поліція Лос-Анджелеса і ФБР проводять спільне розслідування Фото: ABC News

Поліція Лос-Анджелеса і ФБР проводять спільне розслідування.

За даними LA Times, раніше найбільша крадіжка готівки в місті сталася 12 вересня 1997 року, коли з колишньої будівлі компанії Dunbar Armored Inc було викрадено 18,9 мільйона доларів. Підозрюваних було зрештою спіймано.

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