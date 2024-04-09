"Буває раз у житті": закохані за $100 одружились під час сонячного затемнення (фото)

До програми заходу входили церемонія, весільний торт на космічну тематику та виголошення тосту за молодят.

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350 закоханих пар скористалися унікальною можливістю обмінятися шлюбними обітницями під час повного сонячного затемнення в понеділок, 8 квітня. Подія відбулась у рамках заходу "Elope at the Eclipse" на фестивалі "Повне затемнення серця" у Расселвіллі, штат Арканзас (США). Про це пише видання ABC News.

Організатори надали всім охочим можливість офіційно одружитися під час рідкісного небесного явища за символічну плату в 100 доларів. До програми заходу входили церемонія, весільний торт на космічну тематику та виголошення тосту за молодят.

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Обмінялись обручками в морзі: наречена поховала 60-річного коханого в день весілля (відео)

Урочистість завершилася за кілька хвилин до того, як Місяць повністю закрив диск Сонця, створивши "вогняну корону" в небі, що нагадувало обручку.

Один з учасників групового весілля під час сонячного затемнення Кіган Райт зізнається, що не міг проґавити таку можливість, адже вона випадає лише раз у житті.

"Моя кохана хотіла чогось більш традиційного. Це зайняло деякий час, але я нарешті переконав її одружитися під час затемнення", — розповів Райт в інтерв'ю місцевим журналістам.

Подружжя планує святкувати медовий місяць на острові Сент-Круа, що входить до складу Віргінських островів США.

Урочистість завершилася за кілька хвилин до того, як Місяць повністю закрив диск Сонця Фото: ABC News

"Це набагато ефектніше, ніж я собі уявляла, й не схоже ні на що. Просто перехоплює дух. Я була найщасливішою й пережити це разом з ним", — сказала Ружо, наречена Райта.

До речі, повне сонячне затемнення 8 квітня 2024 року стало першим, видимим у континентальній частині США з 2017 року. Рідкісне явище охопила 13 штатів від Тихого до Атлантичного океану. Наступна можливість поспостерігати за цим випаде лише в серпні 2044 року.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Беатріс Муттоні з Кенії, яка провела об’єднану весільну та поховальну церемонію для свого нареченого Мартіна Гітарі, який помер за кілька тижнів до дати одруження. Подія відбулась у суботу, 6 квітня, в тій самій церкві, де закохані мала повінчатися. Повідомляється, що перед тим, як укласти шлюб, наречений несподівано захворів і, на жаль, помер 16 березня, попри відчайдушні зусилля лікарів врятувати йому життя.

Крім того, у нігерійському місті Ганавурі наречений скасував церемонію вінчання після того, як дізнався, що його обраниця листується зі своїм колишнім дорогою до церкви. Чоловік пішов на такий крок, бо начебто не може бути впевненим у вірності майбутньої дружини.