"Бывает раз в жизни": влюбленные за $100 поженились во время солнечного затмения (фото)

В программу мероприятия входили церемония, свадебный торт на космическую тематику и провозглашение тоста за молодоженов.

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350 влюбленных пар воспользовались уникальной возможностью обменяться брачными обетами во время полного солнечного затмения в понедельник, 8 апреля. Событие состоялось в рамках мероприятия "Elope at the Eclipse" на фестивале "Полное затмение сердца" в Расселвилле, штат Арканзас (США). Об этом пишет издание ABC News.

Организаторы предоставили всем желающим возможность официально пожениться во время редкого небесного явления за символическую плату в 100 долларов. В программу мероприятия входили церемония, свадебный торт на космическую тематику и произнесение тоста за молодоженов.

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Обменялись кольцами в морге: невеста похоронила 60-летнего любимого в день свадьбы (видео)

Торжество завершилось за несколько минут до того, как Луна полностью закрыла диск Солнца, создав "огненную корону" в небе, напоминающее обручальное кольцо.

Один из участников групповой свадьбы во время солнечного затмения Киган Райт признается, что не мог упустить такую возможность, ведь она выпадает лишь раз в жизни.

"Моя возлюбленная хотела чего-то более традиционного. Это заняло некоторое время, но я наконец убедил ее жениться во время затмения", — рассказал Райт в интервью местным журналистам.

Супруги планируют праздновать медовый месяц на острове Сент-Круа, входящем в состав Виргинских островов США.

Торжество завершилось за несколько минут до того, как Луна полностью закрыла диск Солнца Фото: ABC News

"Это намного эффектнее, чем я себе представляла, и не похоже ни на что. Просто перехватывает дух. Я была самой счастливой и пережить это вместе с ним", — сказала Ружо, невеста Райта.

Кстати, полное солнечное затмение 8 апреля 2024 года стало первым, видимым в континентальной части США с 2017 года. Редкое явление охватило 13 штатов от Тихого до Атлантического океана. Следующая возможность понаблюдать за этим выпадет лишь в августе 2044 года.

Напомним, ранее Фокус писал о Беатрис Муттони из Кении, которая провела объединенную свадебную и похоронную церемонию для своего жениха Мартина Гитари, который умер за несколько недель до даты бракосочетания. Событие состоялось в субботу, 6 апреля, в той же церкви, где влюбленные должны были обвенчаться. Сообщается, что перед тем, как заключить брак, жених неожиданно заболел и, к сожалению, умер 16 марта, несмотря на отчаянные усилия врачей спасти ему жизнь.

Кроме того, в нигерийском городе Ганавури жених отменил церемонию венчания после того, как узнал, что его избранница переписывается со своим бывшим по дороге в церковь. Мужчина пошел на такой шаг, потому что якобы не может быть уверенным в верности будущей жены.