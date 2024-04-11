Батько інсценував власну смерть, щоб не платити колишній аліменти (фото)

Джессі Кіпф також зізнався, що зламував приватні та державні реєстри, використовуючи викрадені облікові дані, та намагався продавати доступ до них в інтернеті.

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39-річний Джессі Кіпф з Кентуккі (США) може потрапити за ґрати на кілька років за те, що незаконно інсценував власну смерть в онлайн-системі реєстрації, щоб не сплачувати своїй дружині аліменти на дитину. Про це пише видання Sky News.

Чоловік зізнався, що в січні 2022 року викрав у лікаря дані входу в систему реєстрації даних про смерть на Гаваях і створив відповідний файл про себе.

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За документами, Кіпф також незаконно отримав доступ до вебсайтів в Аризоні та Вермонті, а також ще кількох компаній, зокрема GuestTek Interactive Entertainment і Milestone Inc, внаслідок чого його внесли до списків померлих у різних базах даних. Обвинувачений визнав, що вчинив ці злочини, зокрема, щоб не сплачувати колишній дружині понад $116 тисяч аліментів на дитину.

У заяві про визнання вини зазначено, що Кіпф заповнив свідоцтво про смерть на Гаваях та підробив підпис лікаря.

"Він заповнив бланк свідоцтва про смерть, а потім, 21 січня 2023 року, призначив себе медичним експертом у цій справі й засвідчив її цифровим підписом лікаря, вказавши його ім'я, посаду та номер ліцензії. Таким чином обвинувачений був зареєстрований як померлий у багатьох державних базах даних", — йдеться в документі.

Кіпф заповнив свідоцтво про смерть на Гаваях та підробив підпис лікаря Фото: Grayson County Detention Center

Крім того, американець зізнався, що зламував приватні та державні реєстри, використовуючи викрадені облікові дані, та намагався продавати доступ до них в інтернеті. 29 березня він визнав себе винним у шахрайстві та крадіжці персональних даних за обтяжувальних обставин.

Кіпф має виплатити понад $116 тисяч доларів аліментів на дитину своїй колишній дружині, а також $79 тисяч доларів державним та комерційним реєстрам, до яких він отримав незаконний доступ.

Крім того, чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до семи років, а також штраф у розмірі $500 тисяч.

Вирок буде оголошено у першій половині дня в п’ятницю, 12 квітня.

Нагадаємо, у Сімейному кодексі України вказано, що батьки повинні надавати фінансову підтримку своїм дітям до моменту, коли їм виповниться 18 років. Якщо батьки розлучаються, тоді один із них (як правило, той, з яким дитина не живе), повинен виплачувати їй аліменти. Фокус раніше писав, що максимальна сума аліментів у 2024 році не може перевищувати десять прожиткових мінімумів.