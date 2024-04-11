Отец инсценировал собственную смерть, чтобы не платить бывшей алименты (фото)

Джесси Кипф также признался, что взламывал частные и государственные реестры, используя похищенные учетные данные, и пытался продавать доступ к ним в интернете.

Related video

39-летний Джесси Кипф из Кентукки (США) может попасть за решетку на несколько лет за то, что незаконно инсценировал собственную смерть в онлайн-системе регистрации, чтобы не платить своей жене алименты на ребенка. Об этом пишет издание Sky News.

Мужчина признался, что в январе 2022 года похитил у врача данные входа в систему регистрации данных о смерти на Гавайях и создал соответствующий файл о себе.

Важно

Заправилась на 27 000 долларов: мошенница на протяжении полугода обворовывала АЗС

Кипф также незаконно получил доступ к веб-сайтам в Аризоне и Вермонте, а также еще нескольких компаний, в частности GuestTek Interactive Entertainment и Milestone Inc, в результате чего его внесли в списки умерших в различных базах данных. Обвиняемый признал, что совершил эти преступления, в частности, чтобы не платить бывшей жене более $116 тысяч алиментов на ребенка.

В заявлении о признании вины указано, что Кипф заполнил свидетельство о смерти на Гавайях и подделал подпись врача.

"Он заполнил бланк свидетельства о смерти, а затем, 21 января 2023 года, назначил себя медицинским экспертом по этому делу и заверил его цифровой подписью врача, указав его имя, должность и номер лицензии. Таким образом обвиняемый был зарегистрирован как умерший во многих государственных базах данных", — говорится в документе.

Кипф заполнил свидетельство о смерти на Гавайях и подделал подпись врача Фото: Grayson County Detention Center

Кроме того, американец признался, что взламывал частные и государственные реестры, используя похищенные учетные данные, и пытался продавать доступ к ним в интернете. 29 марта он признал себя виновным в мошенничестве и краже персональных данных при отягчающих обстоятельствах.

Кипф должен выплатить более $116 тысяч долларов алиментов на ребенка своей бывшей жене, а также $79 тысяч долларов государственным и коммерческим реестрам, к которым он получил незаконный доступ.

Кроме того, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет, а также штраф в размере $500 тысяч.

Приговор будет объявлен в первой половине дня в пятницу, 12 апреля.

Напомним, в Семейном кодексе Украины указано, что родители должны оказывать финансовую поддержку своим детям до момента, когда им исполнится 18 лет. Если родители разводятся, тогда один из них (как правило, тот, с которым ребенок не живет), должен выплачивать ему алименты. Фокус ранее писал, что максимальная сумма алиментов в 2024 году не может превышать десять прожиточных минимумов.