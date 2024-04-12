Канадець попросив лікарів видалити йому два пальці, бо вони "не належать його тілу"

Пацієнт розповів доктору Наді Надо, що йому часто снилися кошмари, в яких пальці горіли або гнили. Протягом усього життя ці думки завдавали йому болю і він навіть подумував сам позбутися їх.

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Доктор Надя Надо з кафедри психіатрії Університету Лаваля (Канада) нещодавно опублікувала історію хвороби неназваного 20-річного пацієнта з Квебека, який з дитинства мав травмувальні думки про те, що два останні пальці на його лівій руці не належать його тілу. Про це пише Oddity Central.

Протягом усього життя ці думки завдавали йому болю, викликали постійну дратівливість, погіршували спритність рук. Крім того, хлопцеві часто снилися кошмари, в яких ці два пальці гнили або горіли. Пацієнт не ділився своїми переживаннями зі своєю сім'єю з почуття незручності, але він часто фантазував про те, щоб видалити їх самому.

"Працюючи на лісопильні, він подумував про те, щоб спорудити невелику гільйотину, щоб відрізати собі пальці. Він розумів, що самоушкодження — небезпечне рішення і може позначитися на його стосунках, репутації та здоров'ї. Він не міг уявити себе таким, що живе довгі роки з такими пальцями", — пише доктор Надо.

Ілюстративне фото Фото: Pexels

Оскільки знімки мозку чоловіка мали нормальний вигляд, йому запропонували неінвазивні методи лікування: когнітивно-поведінкову терапію, антидепресанти, антипсихотики й терапію впливу, але жоден із них не виявився успішним. Після психіатричної експертизи пацієнта визнали здатним подати запит на добровільну ампутацію і направили в ортопедичне відділення. У підсумку було вирішено, що видалення двох пальців — найкращий спосіб допомогти чоловікові. Обстеження, проведене через шість місяців після ампутації, підтвердило це.

"Після операції кошмари одразу ж припинилися, як і емоційні розлади. У нього з'явилися конструктивні плани на життя, зменшився гнів, покращився добробут у сім'ї та на роботі. Жодного жалю не було висловлено", — написав психіатр.

Видання зазначає, що розлад ідентичності цілісності тіла (BIID) — вкрай рідкісне захворювання, що характеризується сильним і наполегливим бажанням отримати інвалідність.

Раніше Фокус повідомляв, що американка хвилюється за падчерку, яка ідентифікує себе з лисицею. Жінка на ім'я Джилл турбується, що дівчинка в костюмі тварини погано впливає на її власну дочку. Підліток носить короткі шорти та маску лисиці.

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