Канадец попросил врачей удалить ему два пальца, потому что они "не принадлежат его телу"

Пациент рассказал доктору Наде Надо, что ему часто снились кошмары, в которых пальцы горели или гнили. На протяжении всей жизни эти мысли причиняли ему боль и он даже подумывал сам избавиться от них.

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Доктор Надя Надо с кафедры психиатрии Университета Лаваля (Канада) недавно опубликовала историю болезни неназванного 20-летнего пациента из Квебека, который с детства испытывал травмирующие мысли о том, что два последних пальца на его левой руке не принадлежат его телу. Об этом пишет Oddity Central.

На протяжении всей жизни эти мысли причиняли ему боль, вызывали постоянную раздражительность, ухудшали ловкость рук. Кроме того парню часто снились кошмары, в которых эти два пальца гнили или горели. Пациент не делился своими переживаниями со своей семьей из чувства неловкости, но он часто фантазировал о том, чтобы удалить их самому.

"Работая на лесопилке, он подумывал о том, чтобы соорудить небольшую гильотину, чтобы отрезать себе пальцы. Он понимал, что самоповреждение — небезопасное решение и может отразиться на его отношениях, репутации и здоровье. Он не мог представить себя живущим долгие годы с такими пальцами", — пишет доктор Надо.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Поскольку снимки мозга мужчины выглядели нормально, ему предложили неинвазивные методы лечения: когнитивно-поведенческую терапию, антидепрессанты, антипсихотики и терапию воздействия, но ни один из них не оказался успешным. После психиатрической экспертизы пациент был признан способным подать запрос на добровольную ампутацию и направлен в ортопедическое отделение. В итоге было решено, что удаление двух пальцев — лучший способ помочь мужчине. Обследование, проведенное через шесть месяцев после ампутации, подтвердило это.

"После операции кошмары сразу же прекратились, как и эмоциональные расстройства. У него появились конструктивные планы на жизнь, уменьшился гнев, улучшилось благополучие в семье и на работе. Никаких сожалений не было высказано", — написал психиатр.

Издание отмечает, что расстройство идентичности целостности тела (BIID) — крайне редкое заболевание, характеризующееся сильным и настойчивым желанием получить инвалидность.

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