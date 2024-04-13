Школяр видавав себе за директора і хотів "звільнитися" з навчального закладу

17-річний хлопчик зробив фатальну помилку, за якою співробітникам поліції вдалося його вирахувати. Його звинуватили в крадіжці чужої особистості.

Related video

У США неназваний учень середньої школи Чарльза В. Бейкера був заарештований після того, як відправив факс, видаючи себе за директора, який нібито зібрався йти у відставку. Про це пише FOX News.

Поліція Болдуінсвілля, штат Нью-Йорк, повідомила, що 17-річний хлопчик уперше створив підроблені шкільні електронні поштові скриньки минулого місяця, намагаючись отримати особисту інформацію про іншого учня. Однак, як з'ясувалося пізніше, на цьому він не зупинився.

Співробітники школи визнали, що електронні скриньки були шахрайськими, і жодної інформації не надали. Але приблизно за кілька тижнів підліток нібито надіслав факс, видаючи себе за директора школи, з повідомленням про своє звільнення.

Середня школа Чарльза В. Бейкера в США Фото: CNY Central

У підсумку учня спіймали після того, як поліція повідомила, що він додав свій власний номер мобільного телефону на титульний аркуш факсу. Невідомий учень був заарештований і звинувачений у видачі себе за іншу людину.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік використовував особистість іншої людини протягом 35 років. Метью Кейрансу загрожує кілька десятиліть за ґратами за схему крадіжки особистих даних, у рамках якої жертву відправили до в'язниці і навіть у психіатричну лікарню, тому що влада не повірила його історії.

Також стало відомо, що житель Індії відкусив вухо другу через танці під час свята. Після нападу потерпілий Лалу Ядав зазнав серйозних поранень і був доставлений до лікарні. Лікарям не вдалося пришити пошкоджену частину тіла назад на місце.