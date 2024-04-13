Школьник выдавал себя за директора и хотел "уволиться" из учебного заведения

17-летний мальчик совершил роковую ошибку, по которой сотрудникам полиции удалось его вычислить. Его обвинили в краже чужой личности.

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В США неназванный ученик средней школы Чарльза В. Бейкера был арестован после того, как отправил факс, выдавая себя за директора, который якобы собрался уходить в отставку. Об этом пишет FOX News.

Полиция Болдуинсвилля, штат Нью-Йорк, сообщила, что 17-летний мальчик впервые создал поддельные школьные электронные почтовые ящики в прошлом месяце, пытаясь получить личную информацию о другом ученике. Однако, как выяснилось позже, на этом он не остановился.

Сотрудники школы признали, что электронные ящики были мошенническими, и никакой информации не предоставили. Но примерно через пару недель подросток якобы отправил факс, выдавая себя за директора школы, с сообщением о своем увольнении.

Средняя школа Чарльза В. Бейкера в США Фото: CNY Central

В итоге ученика поймали после того, как полиция сообщила, что он добавил свой собственный номер мобильного телефона на титульный лист факса. Неизвестный ученик был арестован и обвинен в выдаче себя за другого человека.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина использовал личность другого человека в течение 35 лет. Мэтью Кейрансу грозит несколько десятилетий за решеткой за схему кражи личных данных, в рамках которой жертву отправили в тюрьму и даже в психиатрическую больницу, потому что власти не поверили его истории.

Также стало известно, что житель Индии откусил ухо другу из-за танцев во время праздника. После нападения пострадавший Лалу Ядав получил серьезные ранения и был доставлен в больницу. Врачам не удалось пришить поврежденную часть тела обратно на место.